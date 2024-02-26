В России сократилось число граждан с вредными привычками

Федеральный научно-клинический центр ФМБА провел опрос 1600 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и выяснил, что 44 процента респондентов имеют вредные привычки. В 2020 году этот показатель был равен 54 процентам, сообщает «Коммерсант».

Самыми распространенными вредными пристрастиями оказались переедание и тяга к сладкому — в них признались 36 процентов опрошенных. 27 процентов респондентов злоупотребляют алкоголем, 24 процента — сигаретами.

16 процентов опрошенных отнесли курение вейпов к пагубной привычке, 12 процентов посчитали, что кальяны тоже опасны для здоровья, а 11 процентов респондентов любят энергетические напитки.

Самыми популярными вредными привычками среди молодежи до 35 лет оказались курение вейпов и злоупотребление энергетиками. Старшее поколение больше склоняется к распитию алкоголя и курению сигарет.