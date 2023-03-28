Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:30

Терапевт Тимощенко объяснила, почему стоит отказаться от джинсов с завышенной талией при проблемах с ЖКТ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что джинсы с завышенной талией противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«За счет давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также медик отметила, что такие джинсы способны ухудшить как приток артериальной крови, так и отток венозной крови по сосудам.

«Избыточное сдавливание области талии и ребер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межреберные нервные окончания, провоцируя боль и повышение поверхностной чувствительности кожных рецепторов», — добавила специалист.

Источник: https://life.ru/p/1568338
0
Читайте также
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Жердева снова отчислили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, можно ли пользоваться мылом для интимной гигиены

Трихолог Жовтан рассказала, как сохранить красивые волосы после 30 лет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости