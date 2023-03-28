Терапевт Тимощенко объяснила, почему стоит отказаться от джинсов с завышенной талией при проблемах с ЖКТ

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что джинсы с завышенной талией противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«За счет давления в области талии происходит повышение внутрибрюшного давления, что может стать причиной изжоги, тошноты, тяжести в животе, а также усилить болевые ощущения при вздутии», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также медик отметила, что такие джинсы способны ухудшить как приток артериальной крови, так и отток венозной крови по сосудам.

«Избыточное сдавливание области талии и ребер в положении сидя в высоких джинсах может влиять на подкожные нервные окончания и межреберные нервные окончания, провоцируя боль и повышение поверхностной чувствительности кожных рецепторов», — добавила специалист.