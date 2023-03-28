Трихолог Жовтан рассказала, как сохранить красивые волосы после 30 лет

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, как можно замедлить процесс старения волос после 30 лет.

«Мытье волос должно быть по мере загрязнения. Средство выбираем по типу волос, не пренебрегая использованием кондиционеров. Маски и бальзамы на голову наносить 1-2 раза в неделю, избегая ее кожи. Они предназначены исключительно для стержней. В составе предпочтительны мягкие ПАВы, протеины, масла, экстракты растений. Для ухода необходимо иметь шампунь для частого использования и еще один для глубокого очищения, для использования 2-3 раза в месяц», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Также она посоветовала исключить такие процедуры, как кератин или ботокс для волос. Использовать фен и применять термическое воздействие, по словам специалиста, можно только при нанесении средств с термозащитой.

«В домашних условиях можно использовать различные девайсы для кожи головы, которые приводят к стимуляции кровообращения, улучшению питания и нормализации работы волосяного фолликула», — добавила трихолог.