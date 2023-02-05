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Сегодня, 20:40

Стоматолог Никитина рассказала о рисках развития кариеса у детей из-за поцелуев родителей

Алина Савинова
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Детский стоматолог Ирина Никитина рассказала о причинах появления кариеса у детей.

«Ребенок рождается со стерильной полостью рта. В первые дни происходит заселение микрофлоры. И если малыша целуют папа или бабушка с несанированной полостью рта, то патогенная микрофлора также появляется во рту у ребенка.

Кариес может развиться у малыша из-за несбалансированного питания. Например, из-за недостатка в рационе ребенка молочных продуктов. Также необходимо давать ребенку достаточное количество обычной питьевой воды, чтобы слюна не теряла свои защитные свойства. К дисбактериозу может привести часто открытый рот из-за нарушения носового дыхания. Также важно поддерживать в организме ребенка достаточный уровень витамина D и гемоглобина в крови. Причиной кариеса у малыша может стать и некачественная гигиена полости рта, регулярное употребление сладкого, прием антибиотиков и частые кормления грудью», — приводит «Life.ru» слова Никитиной.

Также стоматолог отметила, что на этот недуг влияет и проживание в регионе с низким содержанием фторида в воде.

 

Источник: https://life.ru/p/1556600
Здоровье
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