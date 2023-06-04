Россиянам рассказали, как справиться с последствиями фотостарения кожи

Косметолог Наталия Гульянц заявила, что сильнее всего УФ-лучам подвержены лицо, шея, руки и декольте.

«При повреждении эпидермиса солнечными лучами в нем происходят гистологические и биохимические изменения, и его состояние быстро ухудшается. Для того чтобы обернуть этот процесс вспять, нужно уделять состоянию своих кожных покровов внимание, оберегать при помощи косметических средств, стараться не находиться долго под солнцем и при первых же симптомах патологического процесса обращаться к косметологам для проведения лечения. Подвержены этому процессу больше всего лицо, шея, кисти рук и область декольте. При этом снижается эластичность, ускоряется образование морщин, медленно заживают раны. Признаки фотостарения могут появиться уже в 20-25 лет. Причиной этого может стать злоупотребление загаром, что проявится в уменьшении упругости кожи, появлением морщин и чрезмерной сухостью. Но если молодую кожу можно спасти от влияния ультрафиолета при помощи косметических средств, то с возрастом происходят необратимые изменения, которые невозможно компенсировать и невозможно замаскировать никакими косметическими средствами», — приводит слова Гульянц Life.ru.