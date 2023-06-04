Диетолог объяснила связь между внезапной тягой к сладкому и постоянной усталостью

Эндокринолог Алена Барредо заявила, что синдром усталых надпочечников может вызвать депрессию.

«При снижении уровня гормонов как раз снижается уровень иммунных клеток: лейкоцитов, лимфоцитов. Поэтому одним из симптомов синдрома усталых надпочечников являются частые простудные заболевания или обострение хронических вирусных инфекций, например рецидивирующий герпес. Также симптомами синдрома усталых надпочечников бывают низкое давление и тяга к сладким или острым продуктам. Причем такая тяга наблюдается в определенные часы — как раз когда снижается уровень кортизола, который отвечает за уровень сахара в крови. Соответственно, при низком уровне кортизола в крови мало сахара, организм требует его поднять, возникает непреодолимая тяга к сладкому или острому, то есть к продукту, который может взбодрить надпочечники. Еще одним симптомом является похудение в лице, в мышечной массе, то есть человек может быть не толстый, но мышц мало, может даже быть больше жира, чем нужно», — приводит слова Барредо Life.ru.