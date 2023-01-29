Психолог рассказал, как принимать правильные решения в условиях неопределенности и недостатка информации

Психолог, тренер эмоциональной саморегуляции Максим Садовой в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что принимая то или иное решение, мы стараемся взвесить, как можно больше «за» и «против», учесть все и совершить оптимальный, как нам кажется, выбор. По мнению специалиста, опираться стоит на несколько фактов.

Как верно отметил Максим Садовой, мы никогда не способны учесть все данные, и это нормально. Большинство процессов находятся вне пределов нашего контроля, начиная от погодных условий, заканчивая политическим курсом и экономической ситуацией. Прогнозируемыми кажутся роли и поведение других людей, но на деле и они будут удивлять.

Принятие решения зависит от текущего состояния психики. «К примеру, если мы расслаблены, находясь где-нибудь на отдыхе, мы способны учесть и связать больше информации о любой ситуации, чем в режиме выживания», — пояснил специалист, но заметил, что все же стресс — это хорошо. При реальной угрозе весь организм перестраивается и мобилизуется под выживание. Однако при нынешнем уровне жизни, когда стресс сопровождает регулярно в быту, по мелочам, по прямому назначению запускается он очень редко. «Состояние, возникающее при реальной угрозе, дает совершенно противоположный эффект при реализации большинства других задач: обучение, творчество, карьера, бизнес, спорт, политика и прочее», — предупредил Максим Садовой. Поэтому нервы, суета, постоянное пребывание в ожидании будущих событий, которые по предвзятому убеждению должны изменить ситуацию к лучшему, лишают эффективности и целого спектра возможностей. Избегайте этого еще и потому, что режим выживания очень энергозатратен, так как предназначен для «краткосрочных бросков на короткие дистанции».

Делать правильные выводы и принимать сложные решения, мы способны в состоянии, свободном от примитивных реакций, таких, как тревога или раздражение. «Если то, что вы делаете не связано буквально с выживанием, снизьте свою мозговую активность до возможного минимума. Тренируйте осознанность, как навык замечать надвигающееся состояние стресса или близкое к нему. Идеально для этого подойдут медитации осознанности. Они же помогут справиться с эмоциями», — порекомендовал Максим Садовой. По его словам, есть и другие упражнения, виды деятельности, дающие подобный эффект: на интуитивном уровне — это любые игры, спорт, ритмичные танцы, любое творчество, в зависимости от наших предпочтений, из осознанных практик — йога, медитации, дыхательные практики, самогипноз.