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Здоровье

29 января, 19:25

Врач-диетолог назвала четыре природных антибиотика

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-диетолог Марина Макиша назвала Life.ru четыре природных антибиотика.

Лук и чеснок: в их составе находятся аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным действием. Соответственно, эти продукты рекомендуется употреблять в сезон, когда повышен риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций.

Имбирь: есть множество исследований, результаты которых выявили, что в этом продукте содержатся полезные вещества — терпены. Они показали свою эффективность при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных, инфекционных заболеваний, в частности против сальмонеллы и листерии.

Хрен: содержит достаточно большое количество лизоцима, а также оливковое эфирное масло, которое обладает противобактериальным действием. К слову, хрен еще с древних времен использовали для лечения различных простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей.

Источник: https://life.ru/p/1555024
Здоровье
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