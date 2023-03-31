Психолог назвала сигналы эмоционального выгорания

Психолог Юлия Левченко специально для «СЭ» рассказала, как определить, что у вас эмоциональное выгорание. «Эмоциональное выгорание — это накопленный стресс, который заставляет людей чувствовать тревогу, обездвиженность, измотанность и эмоциональную перегрузку. Выгорание может выглядеть по-разному, но есть некоторые общие признаки, на которые следует обращать внимание», — пояснила эксперт.

По словам Юлии Левченко, об эмоциональном выгорании может говорить цинизм, чувство безнадежности, страх, снижение удовлетворенности, апатия, фантазии о «побеге» и низкий уровень энергии. Другими словами, вы можете чувствовать себя пресыщенным, критически относиться ко всему, ощущать, что независимо от того, что вы делаете, ничего не станет лучше, и все это не имеет ценности, вы не получаете никакого удовлетворения от своей работы. «Вы просыпаетесь утром и полны страха и беспокойства по поводу предстоящих дел и обязанностей. Вам трудно сосредоточиться на текущей задаче. Вы постоянно истощены или утомлены, и вам может быть трудно вставать с постели по утрам», — указала на признаки эмоционального выгорания психолог. Также ему может быть свойственно абсолютное безразличие, которое особенно часто встречается в профессии людей, помогающих другим: «Вы чувствуете, что теряете сострадание, которое раньше испытывали к своим клиентам. Часто мечтаете убежать ото всего и начать заново в другом месте», — подытожила Юлия Левченко.

Если вы обнаружили у себя схожие ощущения, следует уменьшить эмоциональные и физические траты, научиться сохранять и восполнять ресурсы. Если самостоятельно это сделать не получается, лучше обратиться к специалисту.

Ранее мы рассказывали, что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении.