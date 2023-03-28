Онколог Беджанян назвал процедуры, которые помогут выявить рак

Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян рассказал, какие анализы помогут обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии.

По словам специалиста, изменения в организме покажет анализ крови, а также анализ мочи, анализ кала на скрытую кровь и обследование молочной железы.

«Некоторые опухолевые маркеры используются для диагностики конкретных типов рака, например PSA для рака простаты, CA-125 — для рака яичников», — приводит «Life.ru» слова врача.

Также в список процедур на выявление рака входят анализ на наследственную предрасположенность, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), а также рентгенография.

«Следующим в списке идет ультразвуковое исследование. Это метод, который использует ультразвуковые волны для создания изображений внутренних органов и тканей. УЗИ может помочь визуализировать опухоль и определить ее размер, форму», — отметил специалист.