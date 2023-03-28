Россиянам дали 5 советов по борьбе с метеочувствительностью

Врач-терапевт Анна Лупач дала несколько советов людям, чье самочувствие зависит от резкой смены погоды.

По словам специалиста, нужно записывать все изменения самочувствия, связанные с погодой, просматривать прогноз и по возможности оставаться дома в сильную жару, холод и так далее. Также она рекомендует принимать лекарственные препараты, которые назначены на постоянной основе, строго по расписанию. Следующий совет — на консультации с врачом определить таблетки «первой помощи» и принимать их при необходимости. Также следует придерживаться принципов здорового питания: пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов и заниматься спортом.

Как отмечает «Life.ru», особенно эти советы будут полезны для жителей столицы, которые на текущей неделе столкнутся с резкими перепадами давления.