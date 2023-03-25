Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:30

Невролог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Невролог-цефалголог КДЦ МЕДСИ в Щелково Татьяна Щербакова рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток. По ее словам, вместо лекарств можно сделать массаж или принять расслабляющую ванну.

«Терпеть головную боль действительно нельзя, но иногда справиться с ней можно и без лекарств. Например, в случае с головной болью, чтобы улучшить самочувствие, достаточно отдохнуть, принять расслабляющую ванну, сделать самомассаж шеи и головы, прогуляться на свежем воздухе», — цитирует Life.ru Щербакову.

Также она добавила, что мигренозные атаки нельзя терпеть вообще, иначе приступов станет больше. При этом самостоятельно назначать себе обезболивающие не рекомендуется.

Источник: https://life.ru/p/1567815
0
Читайте также
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Жердева снова отчислили. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к гинекологу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости