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Сегодня, 11:30

Ученые создали препарат, позволяющий есть сладкое и не толстеть

Ольга Стрельникова
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Сладости.
Фото Freepik/freepik

Ученые разработали препарат СРАСС, благодаря которому можно есть сладкое, при этом не толстеть, а также предотвратить повреждения печени, диабет и проблемы с сердцем. Эксперименты пока проводились только на мышах. Об этом сообщает портал Knife.media.

По словам исследователей, препарат ингибирует активность гена MRS2, отвечающего за транспортировку магния в митохондрии клеток, что позволяет им более эффективно перерабатывать жиры и сахара. «Это препарат, который может снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также снизить заболеваемость раком печени», — заключил автор исследования Мадеш Муисвами.

Ранее мы рассказывали, как начать худеть людям с избыточным весом.

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Медицина
Польза и вред
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