Невролог перечислила болезни, о которых сигнализирует боль в шее

Врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко считает, что для определения причины болей в шее следует проанализировать локализацию неприятных ощущений, их продолжительность и характер, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт советует исключить специфические причины: болезни щитовидной железы, гортани, лимфоузлов, а также стоматологические проблемы.

«Достаточно часто в первую очередь боль в шее начинают связывать с проблемами в шейном отделе позвоночника — остеохондрозом или грыжами данного отдела. При этом боль будет специфичная — простреливающая, когда грыжа сдавливает нервный корешок. Может распространяться по рукам», — добавила доктор.

По словам специалиста, боль по задней поверхности шеи чаще всего может связана с повышением мышечного тонуса. Кроме того, неприятные ощущения в этой части тела возможны в период эмоционального стресса.

Поэтому невролог рекомендует подходить к решению проблемы с шеей комплексно. Расслаблять не только мышцы, но и помогать восстанавливаться нервной системе. Как это сделать, подскажет врач.