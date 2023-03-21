Врач рассказал, действительно ли витамин С лечит простуду

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский поделился с «СЭ» мнением относительно целесообразности приема витамина С для профилактики и в период простуды. «Доказательства того, что витамин С предотвращает или хотя бы снижает продолжительность обычной простуды, очень неоднозначны. Масса исследований говорят о его умеренной эффективности. Однако не меньшее их количество свидетельствует об отсутствии какого-либо эффекта или сопоставляют его с плацебо», — пояснил специалист.

Евгений Машковский рассказал, что в 2013 году Кокрановская библиотека (учреждение, анализирующее и сопоставляющее результаты различных исследований) обобщила всю имеющуюся информацию по витамину С и показала, что значимого снижения простуд при его приеме в основной массе не происходит. «Однако людям, испытывающим повышенную нагрузку, имеющим тяжелые условия труда или выраженную физическую активность, витамин С действительно помогает предотвращать простуду. Это относится в том числе и к спортсменам, поскольку с ростом нагрузки увеличивается потребность организма в этом витамине», — объяснил эксперт. По его словам, рекомендации международных медицинских сообществ сводятся к тому, что с учетом невысокой стоимости и безопасности витамина С как лекарственного средства, человек может в индивидуальном порядке определять целесообразность его приема. «Если вы на собственном опыте убедились, что витамин С снижает вероятность подхватить простуду или позволяет вам легче перенести болезнь, то не отказывайте себе в употреблении этого препарата», — подытожил Евгений Машковский.

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