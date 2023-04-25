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Сегодня, 14:35

Иммунолог объяснила, почему крайне редко покупает воду в пластике

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Пластиковые бутылки и крышки на цветном фоне.
Фото Freepik/freepik

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», что категорически против использования пластиковых бутылок для питьевой воды. «Если и случается ими пользоваться, то крайне редко. Причина в том, что в пластике содержится бисфенол А. ВОЗ до сих пор не запретила его использование только потому, что в маленьких количествах он безвреден», — пояснила специалист. Если же этого вещества в организме скапливается в достаточном количестве, начинаются многочисленные проблемы. Проверить количество бисфенола А в организме можно с помощью анализа мочи.

По словам Натальи Перовой, бисфенол А, содержащийся в пластиковых бутылках, способен привести к болезням сердца и сосудов, ожирению и сахарному диабету, сбоям в работе в щитовидной железы, онкологии, аутизму и умственной отсталости у детей. «Поэтому рекомендую сократить применение пластика в быту, не разогревать в нем еду, не использовать поврежденный пластик и чаще менять контейнеры. Кстати, есть производители, которые не используют его в производстве и на продукции указывают ВРА-free», — подытожила иммунолог.

Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать за день.

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