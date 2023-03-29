Глава Роскачества заявил об опасности употребления роллов

Глава Роскачества Максим Протасов в беседе с изданием «Известия» заявил о том, что проверка роллов «Филадельфия» показала наличие в 40% из них кишечной палочки. В 100% случаев выявлены превышения по количеству микроорганизмов. При чем это не зависит от того, заказано блюдо в ресторане, куплено в торговой сети и специализированном магазине формата «на вынос».

По словам специалиста, это может быть связано с неправильным хранением (несоблюдением температурного режима) как компонентов, так и конечного продукта, с нарушением санитарно-гигиенических норм при производстве и прочими причинами. Также Максим Протасов отметил, что на упаковке большинства проверенных роллов отсутствовала информация о составе и дате изготовления.

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