Эксперт раскрыл секреты, которые помогут не заболеть весной

Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что риск заболеть весной часто возрастает из-за дефицитов, накопившихся за зиму, включая нехватку витаминов и солнечного света. «Есть несколько неочевидных способов укрепить свою иммунную систему и снизить вероятность простуд», — заявил эксперт.

Первый способ, который порекомендовал Сергей Суренян, называется «Стресс-менеджмент» и заключается в устранении негативного влияния стресса на иммунную систему. К нему относятся такие методы, как йога, медитация и глубокое дыхание.

Вторая рекомендация специалиста по немедикаментозному оздоровлению касается питания. «Употребляйте пробиотики — это полезные бактерии, помогающие поддерживать здоровый микробиом кишечника, который играет решающую роль в поддержании иммунитета», — пояснил Георгий Суренян. Особенно богаты пробиотиками кефир, квашеная капуста и квас.

Третий совет — хорошо высыпайтесь, это в том числе обеспечит здоровье иммунной системы. «Стремитесь спать 7-9 часов каждую ночь. Создайте в комнате благоприятную для отдыха обстановку: должно быть прохладно, темно и тихо», — подчеркнул эксперт.

Также Георгий Суренян порекомендовал посещать медицинский солярий. Он поможет увеличить выработку витамина D. «Важно помнить, что чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может увеличить риск развития рака кожи. Поэтому перед использованием солярия важно проконсультироваться с врачом», — предупредил специалист.

В заключение Георгий Суренян еще раз отметил, что лучший способ избежать заболеваний в межсезонье — это профилактическая забота о своем здоровье в течение всего года.

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