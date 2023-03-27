Эксперт предостерегла от нескольких ошибок обладателей жирных волос

Бренд-менеджер профессиональной системы ухода Stylist Pro Татьяна Романенко специально для «СЭ» рассказала, как правильно ухаживать за жирными волосами, точнее — кожей головы, и чего делать не в коем случае нельзя. «Обладатели жирной кожи головы регулярно сталкиваются с тем, что после утреннего мытья волосы выглядят несвежими уже к вечеру того же дня. Рекомендация «приучить» волосы к мытью раз в неделю работает слишком индивидуально. А редкое мытье головы при повышенной жирности может привести к закупориванию пор, зуду и воспалениям», — предупредила специалист. Мыть голову, по ее словам, нужно водой комнатной температуры (чтобы не усилить выделение себума) по мере загрязнения, но не чаще одного раза в день.

Также Татьяна Романенко отметила, что если соблюдать некоторые правила, свежесть волос можно продлить. «Нужно помнить о глубоком очищении кожи головы. Для этих целей подойдет химический пилинг, скраб или шампунь глубокой очистки. Они освободят поры и поспособствуют снижению выработки себума», — пояснила Татьяна Романенко. Помимо этого она посоветовала использовать себорегулирующие тоники. Эти средства содержат растительные компоненты или кислоты, снижающие жирность кожи головы, например: экстракт перечной мяты, салициловую кислоту, экстракт календулы и прочие. Тоники наносят сразу после мытья.

Если у вас жирная кожа головы, важно следить за чистотой головных уборов, расчесок и наволочки. «Расческу нужно постоянно очищать от волос и мыть как минимум раз в неделю — это предотвратит попадание грязи на чистые волосы. Наволочку лучше менять раз в несколько дней — это полезно не только для волос, но и для кожи лица. Шапку нужно регулярно стирать, даже если нет визуальных признаков загрязнения», — резюмировала Татьяна Романенко.

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