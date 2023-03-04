Эксперт назвала 5 продуктов, которые улучшают пищеварение

Провизор, эксперт в области омоложения, долголетия и повышения эффективности мозга Галина Хусаинова специально для «СЭ» рассказала о продуктах, которые способны улучшить пищеварение. «Чтобы облегчить переваривание, повысить усваиваемость питательных веществ, меньше затрачивать энергии на расщепление продуктов и сохранять комфорт в ЖКТ, нужно регулярно есть легкие продукты, способствующие кишечной моторике, а также обладающие ферментативной активностью», — пояснила специалист.

На первое место среди важнейших продуктов питания, помогающих пищеварению, Галина Хусаинова поставила киви. Чтобы добиться желаемого эффекта, фрукт следует включить в ежедневный рацион. «Киви содержит большое количество фермента актинидина, расщепляющего белки, поэтому его хорошо добавлять в салаты к мясу. Семечки киви также улучшают моторику кишечника», — рассказала эксперт.

Не менее вкусным и полезным фруктом Галина Хусаинова назвала манго. Оно содержит полифенол мангиферин, понижающий уровень холестерина. «В плодах присутствуют мягкие волокна, которые принято называть клетчаткой — именно она улучшает моторику кишечника», — подчеркнула провизор.

В топ-5 продуктов, полезных для пищеварения, по версии Галины Хусаиновой, вошли также имбирь, он хорошо справляется с жирами, стимулирует выработку собственных ферментов и активный отток желчи, ананас и папайя. «В ананасе содержится бромелайн, в папайе — папаин, вместе эти вещества отлично расщепляют белки. К сожалению, в России эти фрукты не всем доступны, да и степень зрелости не лучшая. Также стоит помнить, о возможных аллергических реакциях и о том, что папайя противопоказана беременным», — резюмировала Галина Хусаинова.

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