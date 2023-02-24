Кому нельзя пить фруктовый чай? Он может навредить здоровью

Все зависит от его состава.

Фруктовые чаи богаты витаминами, которые содержатся в высушенных фруктах и ягодах в концентрированном виде. Тем не менее они будут полезны не всем. О противопоказаниях подробно рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Какими бывают фруктовые чаи

Название фруктового чая говорит само за себя — в его состав входят различные фрукты и сухофрукты. Например:

цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин и прочие);

абрикосы, урюк;

груши;

яблоки и прочее.

Также могут быть добавлены ягоды:

земляника, клубника;

малина;

облепиха;

клюква;

брусника;

ежевика.

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Выбор фруктовых чаев довольно широк, поэтому каждый может найти что-то по своему вкусу.

Противопоказания для употребления фруктового чая

Прежде всего к противопоказаниям относят индивидуальную непереносимость и аллергические реакции на тот или иной фрукт.

Вторую опасность представляет некачественное сырье. К примеру:

ягоды могут быть неправильно переработаны;

могут неправильно храниться, перед тем как стать чаем;

могут быть изначально плохого качества;

может попасть пыль и даже хитин (насекомые), что тоже чревато аллергией.

Осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с повышенной кислотностью.

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Противопоказанием могут быть:

гастрит;

язва;

колит;

панкреатит;

изофагит.

При повышенной чувствительности зубов или повреждениях слизистой фруктовые чаи могут вызывать неприятные ощущения и в ротовой полости. Регулярное употребление чая с облепихой и другими кислыми ягодами может привести к повреждению эмали, увеличив чувствительность зубов и разрушительное действие бактерий, «проживающих» в ротовой полости.