Кому нельзя пить фруктовый чай? Он может навредить здоровью
Фруктовые чаи богаты витаминами, которые содержатся в высушенных фруктах и ягодах в концентрированном виде. Тем не менее они будут полезны не всем. О противопоказаниях подробно рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Какими бывают фруктовые чаи
Название фруктового чая говорит само за себя — в его состав входят различные фрукты и сухофрукты. Например:
- цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин и прочие);
- абрикосы, урюк;
- груши;
- яблоки и прочее.
Также могут быть добавлены ягоды:
- земляника, клубника;
- малина;
- облепиха;
- клюква;
- брусника;
- ежевика.
Выбор фруктовых чаев довольно широк, поэтому каждый может найти что-то по своему вкусу.
Противопоказания для употребления фруктового чая
Прежде всего к противопоказаниям относят индивидуальную непереносимость и аллергические реакции на тот или иной фрукт.
«Смесь для фруктового чая может состоять из множества ингредиентов. Случается, что добавляют цитрусовые, клубнику и другие ягоды. И если у человека на них есть аллергия, то употребление такого напитка может обернуться неприятными последствиями»
Вторую опасность представляет некачественное сырье. К примеру:
- ягоды могут быть неправильно переработаны;
- могут неправильно храниться, перед тем как стать чаем;
- могут быть изначально плохого качества;
- может попасть пыль и даже хитин (насекомые), что тоже чревато аллергией.
«Лучше выбирать фруктовый чай известных брендов, чтобы быть уверенным в качестве сырья и его составе»
Осторожными следует быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с повышенной кислотностью.
Противопоказанием могут быть:
- гастрит;
- язва;
- колит;
- панкреатит;
- изофагит.
«Кислая среда, особенно фруктовые ягодные чаи, не предназначена для людей с заболеваниями ЖКТ»
При повышенной чувствительности зубов или повреждениях слизистой фруктовые чаи могут вызывать неприятные ощущения и в ротовой полости. Регулярное употребление чая с облепихой и другими кислыми ягодами может привести к повреждению эмали, увеличив чувствительность зубов и разрушительное действие бактерий, «проживающих» в ротовой полости.
«Фруктовые и ягодные чаи полезны, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, по крайней мере кислыми. После их употребления обязательно нужно прополоскать рот, чтобы убрать кислоту. И, в отличие от обычного чая, они не бодрят, поскольку там нет ни танинов, ни кофеина»