Питание при системной красной волчанке: рекомендации и меню
Системная красная волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое затрагивает абсолютно разные ткани, органы и системы организма: кожу, сосуды, сердце, легкие, почки, суставы и даже головной мозг. Точные причины ее возникновения до сих пор вызывают вопросы у специалистов.
Однако способы предотвратить заболевание и уменьшить симптомы хорошо известны. Они касаются не только и не столько медикаментозного лечения, сколько образа жизни: при необходимом количестве сна и отдыха, минимуме стрессов, отказе от курения, умеренной физической нагрузке и сбалансированном правильном (с точки зрения диагноза) питании яркие проявления волчанки практически сходят на нет.
Каким должен быть рацион в случае этого аутоиммунного заболевания, рассказала врач-иммунолог Наталья Перова.
Рекомендации и основные принципы питания при системной красной волчанке
Питание при системной красной волчанке нацелено на то, чтобы избежать и предотвратить возможные осложнения на органы, которые поражает заболевание. Поэтому меню включает здоровые натуральные продукты с богатым составом, которые помогают в профилактике остеопороза и атеросклероза и в целом укрепляют организм.
Кроме того, нужно обратить внимание на режим питания: есть лучше всего небольшими порциями, примерно 5-6 раз в день в одно и то же время.
Касательно питательности рациона, в сутки он должен содержать примерно:
-
белка — 70 г;
-
жиров — до 75 г;
-
углеводов — до 250 г.
Запрещенные продукты при системной красной волчанке
Избегать стоит всех вредных продуктов, которые и человеку с хорошим здоровьем будут нежелательны. В первую очередь, к ним относятся продукты глубокой переработки и полуфабрикаты, с высоким содержанием жира, холестерина, сахара и соли (до 3 г на 100 г). С осторожностью нужно относиться к потенциальным пищевым аллергенам. В рационе стоит сократить до минимума количество:
-
яиц;
-
сладостей (даже меда и натуральных сиропов), кондитерских и мучных изделий;
-
шоколада, какао, кофе;
-
мяса жирных сортов и копченостей;
-
продуктов, в составе которых присутствуют природные аналоги эстрогена (например, соя).
Отказаться важно от употребления алкоголя — он крайне негативно влияет на печень, состояние кожи и прочее.
Рекомендуемые продукты при системной красной волчанке
Если вам поставили диагноз «системная красная волчанка» или к ней имеется генетическая предрасположенность, стоит сделать свое меню максимально безопасным, чтобы избежать проявления неприятных и болезненных симптомов.
Рацион должен содержать больше:
-
полиненасыщенных жирных кислот;
-
витаминов А и Е;
-
фолиевую кислоту;
-
кальций и витамин Д;
-
калий и магний.
В повседневный рацион нужно включить:
-
растительное масло;
-
нежирные молочные продукты;
-
рыбу и морепродукты;
-
нежирное мясо;
-
хлеб грубого помолa;
-
крупы (гречку, овсянку);
-
разнообразные овощи, зелень, фрукты и сухофрукты.
Питание должно быть сбалансированным, содержать достаточное количество витаминов и минералов. При необходимости врач может назначить витаминно-минеральные комплексы, но стоит помнить, что самостоятельно начинать их прием, особенно при красной волчанке, довольно опасно.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!