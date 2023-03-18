Что будет, если каждые выходные выпивать бутылку водки? Отвечают врачи

«На выходных-то расслабиться не повредит!» — с этой мантрой на устах некоторые каждую субботу откупоривают бутылку 40-градусного напитка, чтобы максимум к вечеру воскресенья опустошить ее. Причем единолично. Действительно ли этот способ расслабиться такой уж безобидный и к каким конкретным последствиям для разных систем организма он может привести? Рассказываем вместе с врачами.

Что будет с желудком и кишечником

Желудочно-кишечный тракт — именно сюда выпитое попадает в первую очередь. И, по словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога Евгении Лежепековой, в количестве 0,5-1 л наносит существенный вред.

Под удар попадает слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника, а значит — и содержащийся там микробиом желудочно-кишечного тракта.

Недели, которая пройдет до следующего употребления, для восстановления слизистой недостаточно. А значит, с каждой выпитой в честь выходных бутылкой водки ситуация будет усугубляться. Иммунная система организма, работа которой плотно связана с состоянием кишечника и его микрофлоры, будет все хуже справляться с вызовами в виде вирусных и бактериальных нагрузок, включая и коронавирусную инфекцию. Пациенты, которые злоупотребляют алкоголем, хуже переносят ее и подвержены более серьезным осложнениям.

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Кстати, вопреки популярному мнению, закусывание крепкого алкоголя не нейтрализует и даже не уменьшает его вредного воздействия на пищеварительную систему.

Что будет с печенью

Есть орган, для которого безопасных доз алкоголя не существует, — это печень. Так же, как и для органов ЖКТ, недели для полного восстановления после бутылки водки ей недостаточно. В результате может развиться алкогольная болезнь печени. У нее есть несколько стадий.

Стадия накопления жира

Стадия воспаления

Стадия фиброза печени

Есть условие, при котором все это может и не случиться: если вы — один из 5% людей, у которых печень генетически защищена от таких доз алкоголя.

Однако рано или поздно удар все равно придется по какому-либо из других органов.

Что будет с гормональной системой

Перечисленные выше проблемы с печенью опасны не только для самой печени, пояснила врач-эндокринолог и диетолог Полина Фукаляк.

Симптомы избытка эстрадиола у мужчин — приобретение женских черт во внешности, рост груди по женскому типу, проблемы с эрекцией и снижение либидо.

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Болезнь печени — не единственный путь, с помощью которого систематическое употребление целой бутылки водки может вызвать подобные мужские проблемы. За счет высокой калорийности алкоголя вполне может начаться ожирение и усиленная выработка инсулина. И то и другое, помимо прочих осложнений, — прямой путь к развитию сахарного диабета. А повышенный инсулин еще и влияет на функцию половых желез у мужчин.

Еще один «бонус» от постоянного употребления алкоголя, который сложно назвать приятным, — задержка в организме натрия и воды. Она провоцирует повышение альдостерона, который вырабатывается в надпочечниках, и способствует повышению артериального давления, тем самым ускоряя или усугубляя течение артериальной гипертензии.

Первое время это может происходить незаметно, но бутылка водки в неделю непременно окажет влияние и на сосуды, что в перспективе приведет к нарушению микроциркуляции всех органов и тканей.

Для проявления перечисленных симптомов, в зависимости от состояния организма, может быть достаточно от пары месяцев до нескольких лет еженедельного употребления бутылки водки.

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