Что будет, если каждые выходные выпивать бутылку водки? Отвечают врачи
«На выходных-то расслабиться не повредит!» — с этой мантрой на устах некоторые каждую субботу откупоривают бутылку 40-градусного напитка, чтобы максимум к вечеру воскресенья опустошить ее. Причем единолично. Действительно ли этот способ расслабиться такой уж безобидный и к каким конкретным последствиям для разных систем организма он может привести? Рассказываем вместе с врачами.
Что будет с желудком и кишечником
Желудочно-кишечный тракт — именно сюда выпитое попадает в первую очередь. И, по словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога Евгении Лежепековой, в количестве 0,5-1 л наносит существенный вред.
Под удар попадает слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника, а значит — и содержащийся там микробиом желудочно-кишечного тракта.
Алкоголь подавляет наши полезные бактерии-симбионты и усиливает рост условно-патогенной флоры, в том числе и грибковой.
Недели, которая пройдет до следующего употребления, для восстановления слизистой недостаточно. А значит, с каждой выпитой в честь выходных бутылкой водки ситуация будет усугубляться. Иммунная система организма, работа которой плотно связана с состоянием кишечника и его микрофлоры, будет все хуже справляться с вызовами в виде вирусных и бактериальных нагрузок, включая и коронавирусную инфекцию. Пациенты, которые злоупотребляют алкоголем, хуже переносят ее и подвержены более серьезным осложнениям.
Кстати, вопреки популярному мнению, закусывание крепкого алкоголя не нейтрализует и даже не уменьшает его вредного воздействия на пищеварительную систему.
Когда люди употребляют алкоголь в больших количествах и еще нагружают ЖКТ жирной обильной закуской, то получают еще более пагубное влияние на органы, в том числе и на поджелудочную железу, и на печень.
Что будет с печенью
Есть орган, для которого безопасных доз алкоголя не существует, — это печень. Так же, как и для органов ЖКТ, недели для полного восстановления после бутылки водки ей недостаточно. В результате может развиться алкогольная болезнь печени. У нее есть несколько стадий.
Стадия накопления жира
Она называется «алкогольный стеатоз печени» и может быть обратима. Считается, что, если пациент полностью отказывается от алкоголя, то через полгода может уйти чрезмерное жировое отложение, которое возникает на фоне систематического употребления алкоголя.
Стадия воспаления
На фоне накопления жира печень воспаляется, начинается алкогольный гепатит. Эта стадия требует большего времени для восстановления. Сколько — зависит от состояния организма человека в целом.
Стадия фиброза печени
Ткань печени перестает быть эластичной, развиваются рубцовые изменения. О восстановлении тканей печени речи уже не идет, мы можем говорить только о ее поддержании при полном отказе от употребления алкоголя.
Есть условие, при котором все это может и не случиться: если вы — один из 5% людей, у которых печень генетически защищена от таких доз алкоголя.
Однако рано или поздно удар все равно придется по какому-либо из других органов.
Это может быть поджелудочная железа, сердечно-сосудистая система, головной мозг.
Что будет с гормональной системой
Перечисленные выше проблемы с печенью опасны не только для самой печени, пояснила врач-эндокринолог и диетолог Полина Фукаляк.
Печень является главным органом, который метаболизирует гормоны и выводит их избыток из организма. Соответственно, функция детоксикации нарушается, может повышаться уровень самых разных гормонов, например эстрадиола — женского полового гормона, который разрушается в основном в печени.
Симптомы избытка эстрадиола у мужчин — приобретение женских черт во внешности, рост груди по женскому типу, проблемы с эрекцией и снижение либидо.
Болезнь печени — не единственный путь, с помощью которого систематическое употребление целой бутылки водки может вызвать подобные мужские проблемы. За счет высокой калорийности алкоголя вполне может начаться ожирение и усиленная выработка инсулина. И то и другое, помимо прочих осложнений, — прямой путь к развитию сахарного диабета. А повышенный инсулин еще и влияет на функцию половых желез у мужчин.
Он снижает выработку тестостерона, увеличивает выработку эстрогенов, и за счет этих изменений у мужчин может нарушаться половая функция, меняться строение тела.
Еще один «бонус» от постоянного употребления алкоголя, который сложно назвать приятным, — задержка в организме натрия и воды. Она провоцирует повышение альдостерона, который вырабатывается в надпочечниках, и способствует повышению артериального давления, тем самым ускоряя или усугубляя течение артериальной гипертензии.
Первое время это может происходить незаметно, но бутылка водки в неделю непременно окажет влияние и на сосуды, что в перспективе приведет к нарушению микроциркуляции всех органов и тканей.
Когда нарушается микроциркуляция — меньше крови, кислорода и питательных веществ попадают в те или иные органы, нарушается их работа, поэтому очень часто у людей, систематически употребляющих алкоголь, возникает полиорганная недостаточность — поражение абсолютно всех органов.
Для проявления перечисленных симптомов, в зависимости от состояния организма, может быть достаточно от пары месяцев до нескольких лет еженедельного употребления бутылки водки.
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