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Нутрициолог назвала супы, которые вредны для организма
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог назвала супы, которые вредны для организма

Мария Задорожная
Автор
Солянка в тарелке
Фото Liudmila Chernetska, iStock
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Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» отметила, что мясные наваристые супы не приносят никакой пользы для организма, а приводят лишь к дискомфорту. Также следует быть осторожными с солянками, так как часто они содержат повышенное количество соли и скрытого жира. Кроме того, стоит отказаться от крем-супов на основе сливок. Такие блюда имеют высокую калорийность и содержат большое количество насыщенных жиров, что может привести к набору веса и проблемам с пищеварением.

«Тяжело переваривается грибной суп. Его нельзя есть людям с заболеваниями желудка и детям. Гороховый суп с копченостями очень калорийный и может вызвать дискомфорт и вздутие живота», — добавила эксперт.

Кроме того, Гузман порекомендовала убрать из рациона супы с искусственными добавками. По ее словам, готовые блюда с консервантами, красителями и усилителями вкуса могут нанести вред слизистой оболочке желудка и ухудшить общее состояние здоровья.

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