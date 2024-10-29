Нутрициолог перечислила вредные свойства кофе

Несмотря на определенные положительные свойства, кофе достаточно вреден для организма. Об этом заявила в беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк.

По ее словам, у некоторых людей напиток может вызвать чувство беспокойства и нервозность. Чувствительные люди после употребления кофе могут заметить нарушение сна, проблемы с засыпанием. Также кофеин способен привести к аритмии и увеличить выработку желудочного сока, что может вызвать дискомфорт или обострение гастритов и язв. А высокие дозы вещества провоцируют диарею.

«Женщинам после менопаузы стоит ограничить употребление кофе. Также это стоит сделать всем тем, у кого наблюдается недостаток кальция и магния, поскольку напиток выводит эти микроэлементы из организма», — сказала эксперт.

Кроме того, если пить кофе слишком часто, можно стать зависимым. В таком случае при отказе от напитка могут наблюдаться головные боли, усталость и раздражительность.