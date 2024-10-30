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Нутрициолог рассказала, почему стоит добавить тыкву в рацион
Питание и еда

Сегодня, 17:15

1 мин.

Нутрициолог рассказала, почему стоит добавить тыкву в рацион

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог
Тыква на столе
Фото Olgaorly, iStock
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Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, почему нужно добавить тыкву в осенний рацион.

«Тыква — это настоящий суперфуд, который содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витамином А, который способствует улучшению зрения, а также витаминами C и E, укрепляющими иммунитет», — отметила эксперт.

По словам Гузман, тыква содержит клетчатку, что способствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови».

Однако, несмотря на множество положительных свойств, нутрициолог порекомендовала некоторым людям есть продукт с осторожностью.

«Тыква имеет высокое содержание сахара, что довольно опасно для людей с диабетом. Также стоит быть внимательным тем, у кого есть аллергия на продукты семейства тыквенных или тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит и язва», — сказала специалист.

Нутрициолог посоветовала включать тыкву в осенний рацион, но в умеренных количествах, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.

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