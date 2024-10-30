Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Шеф-повар поделился рецептом блюда на Хэллоуин
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Шеф-повар поделился рецептом блюда на Хэллоуин

Мария Задорожная
Автор
Тыквенный суп с морепродуктами
Фото Galina Loginova, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Шеф-повар Алексей Ткаченко поделился с «СЭ» рецептом тыквенного супа с морепродуктами, который отлично впишется в праздничное меню на Хэллоуин.

Для приготовления блюда понадобится килограмм тыквы, 1,5 литра куриного бульона, 500 мл кокосового молока, 100 г репчатого лука и один стебель лемонграсса. Также эксперт рекомендует подготовить 200 г морепродуктов, например, креветки, кальмары или мидии, 20 г тыквенных семечек и 50 мл оливкового масла, один зубчик чеснока и по одной столовой ложке томатной пасты, меда и карри-пасты. Тимьян, соль и перец добавляется по вкусу.

Для начала шеф-повар советует смешать часть масла с солью, перцем и тимьяном, обмазать полученной смесью тыкву, а после запечь ее в духовке до готовности. Следом обжарить лук на оливковом масле с чесноком и тимьяном, туда добавить карри-пасту и немного обжарить. Затем добавить по ложке томатной пасты и сахара, карамелизировать, положить тыкву. Залить блюдо куриным бульоном и тушить минут десять. Потом измельчить суп блендером и в полученное пюре добавить кокосовое молоко и стебель лемонграсса.

Оставить настаиваться тыквенный суп Ткаченко советует примерно на один час, а после вынуть лемонграсс. Морепродукты обжарить на оливковом масле с чесноком.

«Для подачи выложить суп в тарелку, морепродукты выложить сверху, капнуть немного оливкового масла и посыпать тыквенными семечками», — подытожил специалист.

Хэллоуин 2024 в&nbsp;России. Хэллоуин 2024: история, что за праздник и когда отмечается
Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии актера Ильина из «Интернов»
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
«Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу
30 октября отмечается День тренера
Турецкие СМИ сообщили о гибели российской туристки в Аланье

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
18:00
Врач объяснил, как темный шоколад влияет на качество крови
17:15
Нутрициолог рассказала, почему стоит добавить тыкву в рацион
29 окт 18:15
Нутрициолог перечислила вредные свойства кофе
28 окт 17:10
Нутрициолог назвала супы, которые вредны для организма
25 окт 14:30
Диетолог объяснила, чем опасны разгрузочные дни