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Нутрициолог объяснила, почему нельзя покупать клубнику весной
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, почему нельзя покупать клубнику весной

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Прилавок с клубникой
Фото Thai Liang Lim/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивной беседе с «СЭ» отметила, что ранняя весенняя клубника выращена с помощью стимуляторов роста, например нитратов. По ее словам, чрезмерное употребление плодов с нитратами может привести к аллергиям, отравлениям, сбоям в работе ЖКТ и щитовидной железы.

«Клубника обычно обрабатывают метилбромидом и хлорпикрином. Эти химикаты срок годности плодов, но для человека крайне опасны! Они могут не только нарушить функционирование щитовидной железы, но и спровоцировать развитие онкологии», — отметила эксперт.

Также переизбыток этих химикатов может вызвать кашель, одышку, головокружение и диарею.

«Самые большие и красные ягоды, как правило, содержат больше всего нитратов. Я рекомендую дождаться сезона клубники, а если хочется полакомиться ей сейчас, то лучше взять замороженные ягоды», — добавила нутрициолог.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на цвет, запах и упаковку сезонных ягод. Так плоды должны быть ровного цвета и иметь насыщенный аромат. Покупать сезонные ягоды лучше в контейнере из натуральных материалов, например крафт или дерево.

«Ягоды, в том числе и клубника, хранятся недолго, лучше съесть продукт в первый день покупки. И не забывайте тщательно мыть ягоды перед едой», — заключила Стасюк.

Клубника: польза и&nbsp;вред для здоровья. Клубника: польза и вред для здоровья
Польза и вред
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