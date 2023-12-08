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Нутрициолог назвала продукт, который нельзя есть при COVID-19
Питание и еда

Сегодня, 10:45

1 мин.

Нутрициолог назвала продукт, который нельзя есть при COVID-19

Мария Маковей
Автор
Ассорти зелени и свежих овощей на темном фоне
Фото KucherAV/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» нутрициолог, травник Анастасия Костомаха рассказала о продукте, который не стоит употреблять в пищу людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Речь идет о базилике.

По словам эксперта, трава содержит витамин К, который способствует свертываемости крови.

«Тем, кто перенес ковид или имеет склонность к тромбообразованию, а также девушками, принимающим оральные контрацептивы, следует быть осторожными с базиликом», — предупреждает нутрициолог.

Употреблять продукт необходимо в умеренных количествах или отказаться от него вовсе.

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