Нутрициолог назвала продукт, который нельзя есть при COVID-19
В разговоре с «СЭ» нутрициолог, травник Анастасия Костомаха рассказала о продукте, который не стоит употреблять в пищу людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Речь идет о базилике.
По словам эксперта, трава содержит витамин К, который способствует свертываемости крови.
«Тем, кто перенес ковид или имеет склонность к тромбообразованию, а также девушками, принимающим оральные контрацептивы, следует быть осторожными с базиликом», — предупреждает нутрициолог.
Употреблять продукт необходимо в умеренных количествах или отказаться от него вовсе.
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