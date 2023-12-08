Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что пить какао можно каждый день, но перед сном от чашечки ароматного напитка лучше отказаться. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».

По ее словам, в какао содержится большое количество кофеина, который может спровоцировать нежелательные реакции у организма.

«Не рекомендуется пить какао на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна», — объяснила эксперт.

Кроме того, Квашнина советует не увлекаться напитком, достаточно двух чашек какао в день.