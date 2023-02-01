Нутрициолог назвала фразы, формирующие неправильные пищевые привычки у детей

Нутрициолог Precision Nutrition Certified Юлия Воистинных эксклюзивно для «СЭ» рассказала о фразах из детства, которые формируют пищевые привычки и оказывают влияние на вес в будущем. «Пищевые привычки — это устойчивые формы поведения, связанные с выбором и приемом пищи. Они начинают формироваться еще в детстве, и особое значение имеет то, что детям говорят взрослые», — подчеркнула специалист.

«Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь!», «В Африке дети голодают...», «Выбрасывать еду — грех!» — так, по словам Юлии Воистинных, формируется привычка доедать все, что лежит на тарелке, даже когда уже не хочется. «Эта привычка приводит к тому, что человек перестает обращать внимание на физиологическое чувство насыщения и постоянно закидывает в себя лишние полкотлеты, горсть пельменей, последний кусок пиццы — не потому что он хочет есть, а потому что так надо. Как итог — постоянные переедания, приводящие к лишнему весу», — констатировала нутрициолог.

Апогеем такой привычки становится то, что человек не может избавиться от остатков залежавшейся несвежей еды и, находя ее в холодильнике, просто на автомате «утилизирует» в себя — не выбрасывать же оставшийся кусочек колбасы и позавчерашнюю котлету. «Я не призываю бездумно выбрасывать пищу, тратя при этом лишние деньги и не уважая труд повара, — пояснила Юлия Воистинных. — Но важно начать ориентироваться на сигналы своего тела и останавливаться, когда наступило насыщение. Остатки еды можно сохранить для другого раза или, например, отдать животным. А в следующий раз, возможно, вы уже сумеете заранее определить необходимую вам порцию».

«Не ковыряйся в тарелке, ешь быстрее!» — так вечно занятые взрослые торопятся и торопят детей, забывая о том, что быстрые приемы пищи не позволяют вовремя оценить насыщение и часто ведут к перееданию. «Кроме того, съеденная на скорости пища не приносит удовольствия и удовлетворения, а отсутствие удовольствия от основного приема пищи приводит к поиску «чего-нибудь вкусненького» потом», — рассказала нутрициолог.

«Я старалась, а ты не ешь...» — выражая свою любовь и заботу едой, можно тоже спровоцировать переедание при отсутствии физиологического голода. «Мы не можем отказать любящим людям, испытываем вину и стараемся съесть лишний пирожок «на радость бабушке». Это провоцирует и переедание в моменте, и в целом может разрушительно повлиять на способность человека питаться, основываясь на чувствах голода и насыщения», — предупредила эксперт по питанию.

В завершение беседы Юлия Воистинных подчеркнула — питание должно основываться в первую очередь на сигналах тела. «Приступать к еде нужно, когда мы физиологически голодны, а заканчивать прием пищи — когда ощущаем насыщение. Чем медленнее и осознаннее мы едим, ориентируясь на собственные выборы и удовлетворение от пищи, тем меньше мы переедаем», — резюмировала Юлия Воистинных.