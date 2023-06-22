Митина заявила, что водянистые огурцы могут «доставить» в организм вредные вещества

Руководителя физико-химической лаборатории Юлия Митина заявила, что водянистые огурцы могут «доставить» в организм вредные вещества.

«По внешнему виду нельзя отличить «экологически чистый» огурец от огурца с нитратами. Проверить их наличие можно только в лабораторных условиях. Исследование на содержание нитратов длится около 4 часов... Если возникают вопросы к магазинным овощам, лучше отдать их в сертифицированную оснащенную лабораторию. Огурцы на 95% состоят из воды. Поэтому в них растворяются не только полезные, но и опасные для здоровья вещества. Если огурцы росли в почве, которая была загрязнена химикатами, то они обязательно впитали это в себя и их нельзя употреблять в пищу. Водянистый овощ — превосходный «транспорт» для доставки вредных и опасных веществ в организм человека. При попадании в организм нитраты превращаются в нитриты, которые могут накапливаться и вызывать онкологические заболевания. Кроме того, нитриты способствуют производству метгемоглобина — вещества, которое затрудняет процесс циркуляции кислорода в крови», — приводит слова Митиной Life.ru.