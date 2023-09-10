Диетолог предупредил о вреде яиц пашот

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал «СЭ» о вреде яиц пашот. Как отметил специалист, если сырое или недоваренное яйцо было заражено, то существует риск пищевого отравления.

«Заражение яиц может произойти из-за неправильных условий содержания куриц. Те, которых содержат на батарейных фермах или в загрязненных условиях, могут быть инфицированы различными вирусами и бактериями, например такими, как сальмонелла», — сказал Садыков «СЭ».

Также врач отметил, что отравление от сырого яйца может сопровождаться рвотой, диарей и сильными болями в животе.