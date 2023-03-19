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19 марта, 20:00

7 упражнений, которые помогут расслабиться в конце дня. Видео

Руслана Бобкова
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Девушка, расслабляющаяся после занятий спортом
Фото Freepik/Drazen Zigic
Мышцы будут благодарны за вечерний релакс.

Мы привыкли воспринимать тренировки как процесс, требующий немалых усилий и заряжающий бодростью на целый день вперед. Сложно представить спортсмена-любителя, который сразу после тренировки мог бы заснуть.

Но что делать, если время на спорт получилось выделить только вечером, когда нет ни энергии, ни желания тревожить свою нервную систему перед сном? Расслабляющий комплекс упражнений от фитнес-тренера, педагога по восточным танцам Анны Марковой поможет убить двух зайцев сразу: вы и физическую активность не «прогуляете», и поможете организму расслабиться и подготовиться ко сну.

Мягкая силовая нагрузка в комплексе перемежается с релаксирующими движениями, что не даст пульсу подняться до высоких значений, а нервной системе — перевозбудиться. Выполнять упражнения рекомендуется в спокойном легком темпе.

Универсальные упражнения
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