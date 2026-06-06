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6 июня, 18:52

Андреева после титула на «Ролан Гаррос»: «Я верила, что у меня получится, боролась с внутренними демонами»

Алина Савинова
Мирра Андреева с тренером Кончитой Мартинес.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева по традиции поблагодарила себя после победы на «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. На награждение россиянка вышла в кофте с надписью «Хочу поблагодарить себя».

«Хочу поблагодарить себя. За то, что верила в себя. Всегда выкладывалась на 100 процентов, даже когда было тяжело. Я старалась становиться лучше как игрок и человек. Я верила, что у меня получится, боролась с внутренними демонами. Только я знаю, как мне было тяжело, как сильно я нервничала. И спасибо мне за то, что я так много работала и так старалась», — сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра Андреева.Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос»: онлайн-трансляция

Ранее, во время «Ролан Гаррос», теннисистка рассказала, что позаимствовала часть победной речи у американского рэпера Снуп Догга.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде, и первой с 2014 года. Для нее это шестой титул в карьере и третий в сезоне-2026.

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Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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