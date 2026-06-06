Александр Медведев назвал долгожданной победу Андреевой на «Ролан Гаррос»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

Россиянка в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«От души поздравляю Мирру и всех любителей тенниса с этой долгожданной победой!» — сказал Медведев «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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