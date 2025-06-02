Дрейпер — о поражении от Бублика: «Невероятно разочарован результатом»

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер прокомментировал поражение от Александра Бублика в четвертом круге «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 2:6, 4:6).

«Я невероятно разочарован результатом. Очевидно, что, вступая в грунтовый сезон , я почти не выигрывал матчей. Но к этому турниру я подошел в хорошем настроении. Чувствовал, что мой уровень растет. Сегодня я очень тяжело переживаю это поражение. Несмотря на то, что в этом году я очень быстро поднялся в рейтинге, у меня всегда было много невзгод, травм, сложных моментов. Это еще один сложный матч. Я собираюсь извлечь из этого урок, улучшиться и воспользоваться этим», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 27-летний представитель Казахстана сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 7).