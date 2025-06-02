Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

2 июня 2025, 23:03

Дрейпер — о поражении от Бублика: «Невероятно разочарован результатом»

Сергей Ярошенко

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер прокомментировал поражение от Александра Бублика в четвертом круге «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 2:6, 4:6).

«Я невероятно разочарован результатом. Очевидно, что, вступая в грунтовый сезон , я почти не выигрывал матчей. Но к этому турниру я подошел в хорошем настроении. Чувствовал, что мой уровень растет. Сегодня я очень тяжело переживаю это поражение. Несмотря на то, что в этом году я очень быстро поднялся в рейтинге, у меня всегда было много невзгод, травм, сложных моментов. Это еще один сложный матч. Я собираюсь извлечь из этого урок, улучшиться и воспользоваться этим», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 27-летний представитель Казахстана сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 7).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Бублик
Читайте также
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
«Волейбольная семья с тобой». Экс-игрок «Горького» получил страшную травму ноги в матче Лиги наций
Три человека погибли и 13 пострадали из-за атак беспилотников в ДНР
В Монако в результате взрыва пострадали три человека
Опрос показал низкую явку на референдуме по пенсии премьера Словакии
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рублев уступил Синнеру во втором сете в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Рублев уступил Синнеру и вылетел с «Ролан Гаррос», итальянец сыграет с Бубликом в четвертьфинале

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости