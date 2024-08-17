В первом туре серии А Мотта столкнется с Фабрегасом. Легендарные полузащитники возглавляют интересные проекты

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Правда, Тьяго уже зарекомендовал себя в элите.

«Ювентус» в первом туре нового сезона серии А встретится с новичком элиты «Комо». Игра пройдет на стадионе «Альянц» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр — Маттео Марченаро. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Комо» 19 августа 2024 года

Букмекеры считают «Старую синьору» огромным фаворитом: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.31, что составляет приблизительно 75% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 10.0 (9%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 5.60 (16%).

Вероятность того, что «Комо» не уступит в первом матче после повышения, оценена в 3.59.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи отражают серьезное преимущество «Ювентуса»:

• 2:0 — за 4.90;

• 1:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок «обе забьют» дан за 2.32, коэффициент на обратный вариант — 1.56.

«Ювентус» — «Комо»: прогноз и анализ матча серии А 19 августа 2024 года

Туринцы серьезно изменились после предыдущего неудачного сезона, в котором финишировали в чемпионате третьими. Команда рассталась с Максом Аллегри и назначила главным тренером Тьяго Мотту — самого интересного специалиста прошлой итальянской кампании. Его «Болонья» пришвартовалась пятой и впервые за 60 лет попала в Лигу чемпионов. Сам коуч сконструировал микровселенную с оригинальной системой, раскрывшей нескольких футболистов. Правда, в «Ювентус» он отправился без своих воспитанников.

«Старая синьора» усилила центральную зону — взяла Дугласа Луиса из «Астон Виллы» и Кефрена Тюрама из «Ниццы». При наличии Мануэля Локателли, Николы Фаджоли и молодого Фабио Миретти полузащита «Ювентуса» выглядит очень мощно. Еще одно обновление случилось в воротах: проявивший себя в прошлом сезоне Микеле Ди Грегорио из «Монцы» присоединился к туринцам. При этом трансферная охота еще не закончилась: клуб добивается Тена Копмейнерса из «Аталанты», договаривается с Пьером Калюлю из «Милана», а также сливает Федерико Кьезу — итальянца вывели из основного состава и отправили работать с резервистами.

«Комо» — один из хедлайнеров итальянского трансферного лета. Команда во главе с Франсеском Фабрегасом мощно усилилась сразу после выхода в серию А. Клуб подписал несколько известных «сбитых летчиков» и просто ветеранов — Пепе Рейну, Рафаэля Варана, Андреа Белотти, Альберто Морено и других. Всего 15 новобранцев, на которых суммарно потратили чуть больше 40 миллионов евро. Привлекает в этом клубе не только мощная закупка, но и фигура Фабрегаса во главе. Тренеру всего 37 лет, интересно проследить за его идеями.

«То, что меня убедило, — это общий проект, — прокомментировал переход Варан. — Это очень интересный проект. Сеск, конечно, сыграл важную роль в том, чтобы убедить меня, но это новый вызов, с новым чемпионатом. Мы просто говорили с ним о футболе. Мне очень понравилась его игровая философия, идеи, которые он предложил, у нас было и есть много общих идей. Сеск, конечно, человек, который любит побеждать, и самой сложной задачей было прекратить этот разговор, не продолжать его. Однако, еще раз, здесь есть все элементы для общего проекта».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ювентус» — «Комо»

У хозяев травмированы Филип Костич и Фабио Миретти. У гостей сразу же выбыл Варан, также дисквалифицирован правый защитник Алессио Йовин.

«Ювентус» — «Комо»: статистика личных встреч

Команды последний раз встречались еще в сезоне-2002/03. Всего они играли друг с другом 29 раз: «Ювентус» выиграл 13 раз, «Комо» — лишь четырежды.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Комо»

«Старая синьора» может стартовать в чемпионате с уверенной победы. «Комо» серьезно обновил состав и пока вряд ли как следует сыгрался, к тому же перед стартом сезона потерял самого статусного защитника Варана. Проблемы в обороне у команды возникали и в прошлом сезоне: в 38 турах серии Б пропустили 40 раз — в среднем больше одного мяча за игру. Вероятно, против такого соперника «Ювентус» может удачно выступить.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.91.