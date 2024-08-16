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«Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Хагоба Аррасате («Мальорка»).
Фото Getty Images
Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде («Реал»).
Фото Getty Images
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Островитяне идут в сезон с новым тренером.

18 августа в чемпионате Испании стартует действующий обладатель титула — в первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» прибудет на Балеарские острова в гости к «Мальорке». Игра состоится на стадионе «Сон Моиш» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный судья — Сесар Сото Градо. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» будет доступен с 22.25 мск.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года

Аналитики назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.45, это примерно 64% вероятности. Триумф «Мальорки» оценили в 7.60 (13%), ничью — в 4.30 (23%).

Верите, что хозяева преподнесут сенсацию и отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» доступен за 2.15, обратный вариант — за 1.70.

В прошлом сезоне сливочные дважды обыграли островитян с минимальным преимуществом (1:0). Эксперты считают повторение этого результата самым вероятным исходом и предложили на него 6.50. Счет 2:0 в пользу гостей дали с тем же коэффициентом.

«Мальорка» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 18 августа 2024 года

В прошлом чемпионате островитяне финишировали на 15-й строчке, зато дошли до финала Кубка и сыграют в Суперкубке Испании. До первого за 21 год трофея красно-черным не хватило совсем чуть-чуть: основное время поединка с «Атлетиком» завершилось вничью (1:1), но команда из Бильбао взяла верх в серии пенальти (4:2).

«Мальорка» вошла в четверку худших коллективов ла лиги по результативности (33 мяча) — столько же у «Лас-Пальмаса», а меньше забили только «Райо Вальекано» (29) и вылетевший в сегунду «Кадис» (26). Зато по пропущенным балеарцы стали одними из лучших во всей примере (44) — замкнули топ-6 вместе с «Барселоной». Меньше голов побывало лишь в воротах «Атлетико» (43), «Реал Сосьедад» (39), «Атлетика» (37) и мадридского «Реала» (26).

По окончании сезона клуб расстался с Хавьером Агирре — тренер вернулся на родину и возглавил сборную Мексики. Теперь работать с островитянами будет Хагоба Аррасате. Шесть последних лет коуч посвятил «Осасуне» и добился с ней исторических успехов: вывел памплонцев в финал Кубка Испании впервые за 18 лет, а в еврокубки — впервые за 16 лет. Аррасате подписал с «Мальоркой» трехлетний контракт.

Хагоба Аррасате («Мальорка»).
Фото Getty Images

«Реал» официально вступил в новую эпоху — без Тони Крооса, но с Килианом Мбаппе. Суперкубок УЕФА показал, что сливочные готовы к новой главе: в финале они обыграли «Аталанту» (2:0) и стали первыми в истории шестикратными обладателями трофея. Карло Анчелотти завоевал рекордный пятый титул в качестве тренера, а Дани Карвахаль и Лука Модрич — в качестве игроков. Хорват ко всему прочему стал еще и самым титулованным игроком «Мадрида» — вместе с клубом он взял 27 кубков.

Первый тайм Суперкубка получился упорным: обе команды ни разу не пробили в створ, но бланкос уступили «Аталанте» по количеству атак — 20 против 22. При этом «Реал» больше владел мячом (57% — 43%) и точнее пасовал (89% — 82%). Во второй половине сливочные дожали уставших бергамасков: Федерико Вальверде забил на 59-й минуте, Килиан Мбаппе — на 68-й. Получилось символично: ведь именно уругвайца назначили наследником Крооса, и теперь он выступает под восьмым номером. От француза ждали яркого дебюта в клубе мечты, и форвард не подвел. Отлично проявили себя и основные претенденты на «Золотой мяч» — Винисиус и Джуд Беллингем. Оба оформили по ассисту.

Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде («Реал»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Реал»

В составе хозяев потерь нет, у «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Эдуардо Камавинга. Австриец продолжает восстановление после разрыва крестов, француз получил растяжение связок колена за день до финала Суперкубка УЕФА и пропустит шесть-семь недель.

«Мальорка» — «Реал»: статистика личных встреч

В минувшем сезоне парни Карло Анчелотти дважды обыграли островитян с минимальным счетом (1:0). Позапрошлый визит на «Сон Моиш» закончился для сливочных поражением (0:1), но в истории противостояния на их стороне значительный перевес: 44 победы против 16. Еще 12 поединков завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»

На родном стадионе островитяне способны создать проблемы любому клубу, но нынешний «Мадрид» слишком хорош. На определенных промежутках матчей команда Карло Анчелотти может уступать по владению мячом или количеству опасных моментов, но в нужные отрезки сливочные включаются и цинично добивают соперника. Еще один факт, который свидетельствует о мощи бланкос: Тибо Куртуа не пропустил ни в одной игре после того, как вернулся на поле после травмы крестов. На «Сон Моиш» партнеры помогут бельгийскому вратарю продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Мальорка» не забьет за 1.92.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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