«Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Островитяне идут в сезон с новым тренером.

18 августа в чемпионате Испании стартует действующий обладатель титула — в первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» прибудет на Балеарские острова в гости к «Мальорке». Игра состоится на стадионе «Сон Моиш» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный судья — Сесар Сото Градо. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» будет доступен с 22.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» 18 августа 2024 года

Аналитики назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.45, это примерно 64% вероятности. Триумф «Мальорки» оценили в 7.60 (13%), ничью — в 4.30 (23%).

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Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» доступен за 2.15, обратный вариант — за 1.70.

В прошлом сезоне сливочные дважды обыграли островитян с минимальным преимуществом (1:0). Эксперты считают повторение этого результата самым вероятным исходом и предложили на него 6.50. Счет 2:0 в пользу гостей дали с тем же коэффициентом.

«Мальорка» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 18 августа 2024 года

В прошлом чемпионате островитяне финишировали на 15-й строчке, зато дошли до финала Кубка и сыграют в Суперкубке Испании. До первого за 21 год трофея красно-черным не хватило совсем чуть-чуть: основное время поединка с «Атлетиком» завершилось вничью (1:1), но команда из Бильбао взяла верх в серии пенальти (4:2).

«Мальорка» вошла в четверку худших коллективов ла лиги по результативности (33 мяча) — столько же у «Лас-Пальмаса», а меньше забили только «Райо Вальекано» (29) и вылетевший в сегунду «Кадис» (26). Зато по пропущенным балеарцы стали одними из лучших во всей примере (44) — замкнули топ-6 вместе с «Барселоной». Меньше голов побывало лишь в воротах «Атлетико» (43), «Реал Сосьедад» (39), «Атлетика» (37) и мадридского «Реала» (26).

По окончании сезона клуб расстался с Хавьером Агирре — тренер вернулся на родину и возглавил сборную Мексики. Теперь работать с островитянами будет Хагоба Аррасате. Шесть последних лет коуч посвятил «Осасуне» и добился с ней исторических успехов: вывел памплонцев в финал Кубка Испании впервые за 18 лет, а в еврокубки — впервые за 16 лет. Аррасате подписал с «Мальоркой» трехлетний контракт.

Хагоба Аррасате («Мальорка»). Фото Getty Images

«Реал» официально вступил в новую эпоху — без Тони Крооса, но с Килианом Мбаппе. Суперкубок УЕФА показал, что сливочные готовы к новой главе: в финале они обыграли «Аталанту» (2:0) и стали первыми в истории шестикратными обладателями трофея. Карло Анчелотти завоевал рекордный пятый титул в качестве тренера, а Дани Карвахаль и Лука Модрич — в качестве игроков. Хорват ко всему прочему стал еще и самым титулованным игроком «Мадрида» — вместе с клубом он взял 27 кубков.

Первый тайм Суперкубка получился упорным: обе команды ни разу не пробили в створ, но бланкос уступили «Аталанте» по количеству атак — 20 против 22. При этом «Реал» больше владел мячом (57% — 43%) и точнее пасовал (89% — 82%). Во второй половине сливочные дожали уставших бергамасков: Федерико Вальверде забил на 59-й минуте, Килиан Мбаппе — на 68-й. Получилось символично: ведь именно уругвайца назначили наследником Крооса, и теперь он выступает под восьмым номером. От француза ждали яркого дебюта в клубе мечты, и форвард не подвел. Отлично проявили себя и основные претенденты на «Золотой мяч» — Винисиус и Джуд Беллингем. Оба оформили по ассисту.

Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде («Реал»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Реал»

В составе хозяев потерь нет, у «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Эдуардо Камавинга. Австриец продолжает восстановление после разрыва крестов, француз получил растяжение связок колена за день до финала Суперкубка УЕФА и пропустит шесть-семь недель.

«Мальорка» — «Реал»: статистика личных встреч

В минувшем сезоне парни Карло Анчелотти дважды обыграли островитян с минимальным счетом (1:0). Позапрошлый визит на «Сон Моиш» закончился для сливочных поражением (0:1), но в истории противостояния на их стороне значительный перевес: 44 победы против 16. Еще 12 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Реал»

На родном стадионе островитяне способны создать проблемы любому клубу, но нынешний «Мадрид» слишком хорош. На определенных промежутках матчей команда Карло Анчелотти может уступать по владению мячом или количеству опасных моментов, но в нужные отрезки сливочные включаются и цинично добивают соперника. Еще один факт, который свидетельствует о мощи бланкос: Тибо Куртуа не пропустил ни в одной игре после того, как вернулся на поле после травмы крестов. На «Сон Моиш» партнеры помогут бельгийскому вратарю продлить серию.

Рекомендуемая ставка: «Мальорка» не забьет за 1.92.