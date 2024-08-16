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«Химки» не побеждали «Зенит» ни разу в истории. Нынешняя форма петербуржцев намекает на то, что серия не прервется

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Максим Глушенков и Вильмар Барриос («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
1/2
Команда Сергея Семака не пропустила в шести встречах подряд.

18 августа «Химки» примут «Зенит» в пятом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Сухой. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года

Эксперты отдали предпочтение петербуржцам. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.35, вероятность — примерно 68%. Триумф красно-черных доступен за 8.50 (12%), ничья — за 5.10 (20%).

Если верите, что «Химки» станут первыми, кто отберет очки у «Зенита» этим летом, вас ждет опция 1Х за 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами предложили за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это событие идет с котировкой 6.50.

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«Химки» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Красно-черные триумфально вернулись в элиту спустя год после вылета — выиграли первую лигу с отрывом в пять очков от второго места и стали самой результативной командой сезона. За 34 тура химчане забили 56 мячей, Александр Руденко замкнул пятерку лучших бомбардиров с 13 голами, Бутта Магомедов возглавил топ ассистентов с девятью передачами.

В премьер-лиге подмосковный клуб стартовал с ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проигрыша «Спартаку» (1:3). Затем коллектив Франка Артиги победил дважды подряд — «Оренбург» (1:0) в Кубке России и «Рубин» (3:2) в чемпионате. Однако два последних матча закончились для «Химок» поражениями: «Пари НН» (0:1) в РПЛ и «Ростову» (1:3) в Кубке.

Лучшие игроки красно-черных по системе «гол + пас» — Бутта Магомедов и Антон Заболотный. Первый забил по мячу в чемпионате и Кубке России, второй сделал 1+1 в премьер-лиге.

Алексей Батраков и&nbsp;Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;). В августе ЦСКА победил всего однажды, но дерби с «Локо» будет ярким. Больше железнодорожников на старте РПЛ забил только «Зенит»

«Зенит» неудержим на старте сезона: порезвился с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдал шесть сухих побед подряд. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0), «Ростов» (5:0), московское «Динамо» (1:0) и снова «Рубин», но уже в Кубке (1:0).

Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с семью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью передачами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играют Матео Кассьерра (3+2) и Педро (2+1) — после четырех туров чемпионата колумбиец и бразилец входят в четверку лучших игроков «Зенита» по баллам за результативность.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Зенит»

У хозяев три потери: Сергей Терехов, Кирилл Панченко и Неманя Анджелкович. Все они находятся в лазарете. У сине-бело-голубых повреждения залечивают Вендел и Нуралы Алип. О сроках восстановления игроков не сообщается.

Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

«Химки» — «Зенит»: статистика личных встреч

За всю историю противостояния с петербуржцами красно-черные не выиграли ни разу. Дважды сине-бело-голубые победили в Кубке России и 10 раз — в чемпионате. Два очных матча команд в РПЛ завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»

Подмосковный клуб отличился в пяти матчах на старте сезона из шести, но огорчить сине-бело-голубых будет невероятно сложно. Петербуржцы не пропустили в шести поединках подряд и забили в них 18 мячей — кажется, если кто-то и может остановить эту машину, то точно не новичок РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» не пропустит за 1.90.

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ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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