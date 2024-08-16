«Химки» не побеждали «Зенит» ни разу в истории. Нынешняя форма петербуржцев намекает на то, что серия не прервется
18 августа «Химки» примут «Зенит» в пятом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Сухой. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года
Эксперты отдали предпочтение петербуржцам. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.35, вероятность — примерно 68%. Триумф красно-черных доступен за 8.50 (12%), ничья — за 5.10 (20%).
Если верите, что «Химки» станут первыми, кто отберет очки у «Зенита» этим летом, вас ждет опция 1Х за 3.20.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами предложили за 2.10, обратный вариант — за 1.75.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это событие идет с котировкой 6.50.
«Химки» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года
Красно-черные триумфально вернулись в элиту спустя год после вылета — выиграли первую лигу с отрывом в пять очков от второго места и стали самой результативной командой сезона. За 34 тура химчане забили 56 мячей, Александр Руденко замкнул пятерку лучших бомбардиров с 13 голами, Бутта Магомедов возглавил топ ассистентов с девятью передачами.
В премьер-лиге подмосковный клуб стартовал с ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проигрыша «Спартаку» (1:3). Затем коллектив Франка Артиги победил дважды подряд — «Оренбург» (1:0) в Кубке России и «Рубин» (3:2) в чемпионате. Однако два последних матча закончились для «Химок» поражениями: «Пари НН» (0:1) в РПЛ и «Ростову» (1:3) в Кубке.
Лучшие игроки красно-черных по системе «гол + пас» — Бутта Магомедов и Антон Заболотный. Первый забил по мячу в чемпионате и Кубке России, второй сделал 1+1 в премьер-лиге.
«Зенит» неудержим на старте сезона: порезвился с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдал шесть сухих побед подряд. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0), «Ростов» (5:0), московское «Динамо» (1:0) и снова «Рубин», но уже в Кубке (1:0).
Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с семью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью передачами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играют Матео Кассьерра (3+2) и Педро (2+1) — после четырех туров чемпионата колумбиец и бразилец входят в четверку лучших игроков «Зенита» по баллам за результативность.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Зенит»
У хозяев три потери: Сергей Терехов, Кирилл Панченко и Неманя Анджелкович. Все они находятся в лазарете. У сине-бело-голубых повреждения залечивают Вендел и Нуралы Алип. О сроках восстановления игроков не сообщается.
«Химки» — «Зенит»: статистика личных встреч
За всю историю противостояния с петербуржцами красно-черные не выиграли ни разу. Дважды сине-бело-голубые победили в Кубке России и 10 раз — в чемпионате. Два очных матча команд в РПЛ завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»
Подмосковный клуб отличился в пяти матчах на старте сезона из шести, но огорчить сине-бело-голубых будет невероятно сложно. Петербуржцы не пропустили в шести поединках подряд и забили в них 18 мячей — кажется, если кто-то и может остановить эту машину, то точно не новичок РПЛ.
Рекомендуемая ставка: «Зенит» не пропустит за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0