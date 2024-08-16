В августе ЦСКА победил всего однажды, но дерби с «Локо» будет ярким. Больше железнодорожников на старте РПЛ забил только «Зенит»
18 августа на «ВЭБ Арене» состоится московское дерби — ЦСКА примет «Локомотив» в пятом туре чемпионата России. Начало поединка — в 17.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 17.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали армейцев фаворитами. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.18, вероятность — примерно 41%. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.05 (33%), ничья — за 3.80 (26%).
В прошлом сезоне армейцы разгромили красно-зеленых на «ВЭБ Арене» (4:1). Верите, что теперь гости не уступят? Опция Х2 идет за 1.68.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.12. Обмен голами предложили за 1.65, обратный вариант — за 2.25.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.50.
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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года
Этим летом в Россию вернулся бывший тренер железнодорожников Марко Николич — возглавил армейцев вместо Владимира Федотова. Под руководством серба красно-синие выиграли всего в двух поединках из шести — разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1) в чемпионате. Дважды уступили «Краснодару» — в Кубке России (0:1) и РПЛ (1:2), а также разошлись нулевой ничьей с «Ростовом» и только в серии пенальти сломили «Пари НН» (1:1, 4:2).
Главным бомбардиром ЦСКА неожиданно стал Игорь Дивеев — на счету защитника половина голов команды, пять из десяти. Это повторение лучшего результата в карьере футболиста, который был установлен в сезоне-2021/22. Правда, тогда Дивеев забил три мяча в РПЛ и два в Кубке России. Теперь же — четыре и один соответственно. По голам в нынешнем чемпионате защитник уступает только Максиму Глушенкову (8).
Отлично вписался в состав армейцев Данил Круговой — успел отметиться двумя ассистами. По два забитых мяча у Тамерлана Мусаева и Ивана Облякова — причем у последнего еще и результативный пас.
«Локомотив», напротив, чувствует себя прекрасно. Во вторник железнодорожники обыграли «Оренбург» (3:2) в Кубке России и продлили победную серию до четырех матчей. Причем три предыдущих триумфа были добыты с сухим счетом — над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (5:0) в РПЛ и «Ростовом» (1:0) в Кубке. Летом парни Михаила Галактионова допустили всего одну осечку — уступили «Динамо» (1:3) во втором туре чемпионата. А начали с успеха в перестрелке с «Акроном» (3:2).
В четырех стартовых турах РПЛ железнодорожники оформили 11 голов — результативнее них выступил только «Зенит» (14). Самый яркий игрок красно-зеленых в начале сезона — Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «Локо» делит вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата вместе с Бителло из «Динамо». У обоих полузащитников по четыре передачи. Также Батраков забил два мяча.
На втором месте по «гол + пас» в составе железнодорожников — Дмитрий Воробьев (3+1). Топ-3 замыкает еще один воспитанник клуба — Вадим Раков. 19-летний нападающий отметился победными взятиями ворот в кубковых матчах с «Ростовом» и «Оренбургом» плюс огорчил «Ахмат» в РПЛ. Сразу несколько игроков набрали по два балла за результативность: Тимур Сулейманов (2+0), Жерзино Ньямси (2+0), Сергей Пиняев (1+1) и Дмитрий Баринов (0+2).
Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Локомотив»
У красно-синих две потери: Виллиан Роша травмировался в игре с «Краснодаром», Егор Ушаков находится в лазарете с апреля. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.
ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч
Красно-зеленые не обыгрывали армейцев с июля 2021-го — причем этот успех случился как раз на «ВЭБ Арене» (2:1). В прошлом сезоне красно-синие разгромили железнодорожников дома (4:1), а на «РЖД Арене» соперники разделили очки (3:3).
Если же учитывать всю историю противостояния в РПЛ, то перевес на стороне «Локо»: 28 побед против 26 у ЦСКА. Еще 13 поединков завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»
Марко Николич впервые встретится с бывшей командой, вместе с которой выиграл Кубок России. Поединок вряд ли получится скупым на голы: армейцы и железнодорожники входят в топ-3 самых результативных коллективов РПЛ по итогам четырех туров. Да и в прошлом сезоне оба дерби получились яркими: на «ВЭБ Арене» было забито пять мячей, а на «РЖД Арене» — шесть.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 голов за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0