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Сегодня, 12:15

В августе ЦСКА победил всего однажды, но дерби с «Локо» будет ярким. Больше железнодорожников на старте РПЛ забил только «Зенит»

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Батраков и Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
Дмитрий Воробьев и Вадим Раков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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Марко Николич впервые встретится с бывшей командой.

18 августа на «ВЭБ Арене» состоится московское дерби — ЦСКА примет «Локомотив» в пятом туре чемпионата России. Начало поединка — в 17.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали армейцев фаворитами. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.18, вероятность — примерно 41%. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.05 (33%), ничья — за 3.80 (26%).

В прошлом сезоне армейцы разгромили красно-зеленых на «ВЭБ Арене» (4:1). Верите, что теперь гости не уступят? Опция Х2 идет за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.12. Обмен голами предложили за 1.65, обратный вариант — за 2.25.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.50.

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Этим летом в Россию вернулся бывший тренер железнодорожников Марко Николич — возглавил армейцев вместо Владимира Федотова. Под руководством серба красно-синие выиграли всего в двух поединках из шести — разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1) в чемпионате. Дважды уступили «Краснодару» — в Кубке России (0:1) и РПЛ (1:2), а также разошлись нулевой ничьей с «Ростовом» и только в серии пенальти сломили «Пари НН» (1:1, 4:2).

Главным бомбардиром ЦСКА неожиданно стал Игорь Дивеев — на счету защитника половина голов команды, пять из десяти. Это повторение лучшего результата в карьере футболиста, который был установлен в сезоне-2021/22. Правда, тогда Дивеев забил три мяча в РПЛ и два в Кубке России. Теперь же — четыре и один соответственно. По голам в нынешнем чемпионате защитник уступает только Максиму Глушенкову (8).

Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Отлично вписался в состав армейцев Данил Круговой — успел отметиться двумя ассистами. По два забитых мяча у Тамерлана Мусаева и Ивана Облякова — причем у последнего еще и результативный пас.

«Локомотив», напротив, чувствует себя прекрасно. Во вторник железнодорожники обыграли «Оренбург» (3:2) в Кубке России и продлили победную серию до четырех матчей. Причем три предыдущих триумфа были добыты с сухим счетом — над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (5:0) в РПЛ и «Ростовом» (1:0) в Кубке. Летом парни Михаила Галактионова допустили всего одну осечку — уступили «Динамо» (1:3) во втором туре чемпионата. А начали с успеха в перестрелке с «Акроном» (3:2).

В четырех стартовых турах РПЛ железнодорожники оформили 11 голов — результативнее них выступил только «Зенит» (14). Самый яркий игрок красно-зеленых в начале сезона — Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «Локо» делит вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата вместе с Бителло из «Динамо». У обоих полузащитников по четыре передачи. Также Батраков забил два мяча.

На втором месте по «гол + пас» в составе железнодорожников — Дмитрий Воробьев (3+1). Топ-3 замыкает еще один воспитанник клуба — Вадим Раков. 19-летний нападающий отметился победными взятиями ворот в кубковых матчах с «Ростовом» и «Оренбургом» плюс огорчил «Ахмат» в РПЛ. Сразу несколько игроков набрали по два балла за результативность: Тимур Сулейманов (2+0), Жерзино Ньямси (2+0), Сергей Пиняев (1+1) и Дмитрий Баринов (0+2).

Дмитрий Воробьев и Вадим Раков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Локомотив»

У красно-синих две потери: Виллиан Роша травмировался в игре с «Краснодаром», Егор Ушаков находится в лазарете с апреля. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.

ЦСКА — «Локомотив»: статистика личных встреч

Красно-зеленые не обыгрывали армейцев с июля 2021-го — причем этот успех случился как раз на «ВЭБ Арене» (2:1). В прошлом сезоне красно-синие разгромили железнодорожников дома (4:1), а на «РЖД Арене» соперники разделили очки (3:3).

Если же учитывать всю историю противостояния в РПЛ, то перевес на стороне «Локо»: 28 побед против 26 у ЦСКА. Еще 13 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Марко Николич впервые встретится с бывшей командой, вместе с которой выиграл Кубок России. Поединок вряд ли получится скупым на голы: армейцы и железнодорожники входят в топ-3 самых результативных коллективов РПЛ по итогам четырех туров. Да и в прошлом сезоне оба дерби получились яркими: на «ВЭБ Арене» было забито пять мячей, а на «РЖД Арене» — шесть.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 голов за 2.15.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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