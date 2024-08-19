«Карабах» рвется в финальную часть Лиги чемпионов. «Скакуны» не попадали в осеннюю стадию главного еврокубка семь лет
20 августа состоится первый поединок загребского «Динамо» и «Карабаха» в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов. Команды сыграют на стадионе «Максимир». Шведский судья Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Карабах» 20 августа 2024 года
Аналитики назвали хозяев фаворитами. Победу «Динамо» можно взять с коэффициентом 1.80, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.85 (26%), успех сине-белых — за 4.20 (24%).
Верите, что «Карабах» не уступит на стадионе «Максимир»? Опция X2 ждет вас за 2.12.
На квалификацию клуба из Загреба в финальный раунд ЛЧ специалисты дали котировку 1.70. Проход команды Гурбана Гурбанова предложили за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.05. Рынок «обе забьют» идет за 1.75, обратный вариант — за 2.10.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1 за 7.50.
«Динамо» Загреб — «Карабах»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 20 августа 2024 года
В прошлом сезоне синие стали чемпионами Хорватии в седьмой раз подряд и рекордсменами страны по числу титулов — их у «Динамо» теперь 25. Также парни Сергея Якировича завоевали Кубок Хорватии: это первый золотой дубль клуба из Загреба за три года и 13-й в истории.
В лигочемпионской квалификации синие стартуют сразу с раунда плей-офф. Они участвовали в групповом этапе главного евротурнира восемь раз. В последний раз это было в сезоне-2022/23: «Динамо» заняло последнее место в квартете с «Челси», «Миланом» и «Зальцбургом». Клуб из Загреба стартовал с победы в Лондоне (1:0), но в пяти следующих турах набрал всего одно очко — в игре с «Ред Буллом» на «Максимире» (1:1).
В прошлом сезоне коллектив Сергея Якировича выступал в групповой стадии Лиги конференций — опередил «Астану» и «Балкани», но финишировал вторым вслед за «Викторией» Пльзень. В стыковых матчах синие прошли «Бетис» (1:0, 1:1), а в 1/8 финала вылетели в противостоянии с ПАОК (2:0, 1:5).
«Карабах» в прошлом сезоне тоже сделал золотой дубль — вместе с третьим чемпионским титулом подряд взял еще и Кубок Азербайджана. Клубу из Агдама принадлежит национальный рекорд по количеству побед в обоих турнирах — 11 и восемь соответственно.
В нынешней лигочемпионской квалификации команда Гурбана Гурбанова действует результативно — в четырех играх забила 15 мячей. И если с «Линкольном» из Гибралтара сине-белые разобрались максимально уверенно (2:0, 5:0), то в противостоянии с «Лудогорцем» пришлось попотеть.
«Скакуны» уступили чемпиону Болгарии на своем поле (1:2), после чего устроили настоящий триллер в Разграде. Азербайджанский клуб открыл счет на седьмой минуте, на 13-й и 23-й получил в свои ворота дубль от форварда хозяев Квадво Дуа, но ушел на перерыв лидером: помогли гол и ассист Яссина Бензия на первой и пятой компенсированных к первому тайму минутах. Во втором тайме голов не было — матч перешел в дополнительное время, где гости вонзили «Лудогорцу» четыре безответных мяча и прошмыгнули в плей-офф.
Первый и единственный раз «Карабах» попадал в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 — занял последнее место в квартете с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». В минувшей еврокубковой кампании сине-белые тоже стартовали в квалификации главного клубного турнира Европы, но вылетели во втором раунде от польского «Ракува» (2:3, 1:1) и продолжили путь в Лиге Европы. Там команда Гурбана Гурбанова выбила шведский ХИК (2:1, 2:1), словенскую «Олимпию» (2:0, 1:1) и попала в группу к «Байеру», «Мольде» и «Хэкену». «Скакуны» обошли норвежцев со шведами и финишировали позади леверкузенцев.
В стыках «Карабах» сенсационно прошел «Брагу» (4:2, 2:3) и в 1/8 финала снова встретился с «Байером». Чемпионы Азербайджана героически бились с командой Хаби Алонсо и дважды были максимально близки к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию «фармацевтов». Но в обоих матчах палачом сине-белых выступил Патрик Шик: в Баку он сравнял счет на второй компенсированной минуте (2:2), в Леверкузене сделал то же самой на третьей компенсированной, а на седьмой принес немецкому клубу победу (3:2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Загреб — «Карабах»
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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Карабах»
«Скакуны» уже приучили к тому, что в нынешней лигочемпионской квалификации поединки с их участием получаются очень результативными. В четырех предыдущих встречах команда Гурбана Гурбанова забила 15 мячей. Коллектив Сергея Якировича тоже начал сезон ярко: в первом туре чемпионата Хорватии разгромил «Истру» (5:0), а во втором — «Шибеник» (3:0). Игра на «Максимире» точно не будет скучной.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0