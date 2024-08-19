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«Карабах» рвется в финальную часть Лиги чемпионов. «Скакуны» не попадали в осеннюю стадию главного еврокубка семь лет

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Карабах» 20 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жуниньо («Карабах»).
Фото Официальный сайт ФК «Карабах»
ФК «Динамо» Загреб.
Фото Getty Images
ФК «Карабах».
Фото Официальный сайт ФК «Карабах»
Патрик Шик и Андрей Лунев («Байер» — «Карабах»).
Фото Getty Images
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Клуб из Агдама встретится с опытным соперником.

20 августа состоится первый поединок загребского «Динамо» и «Карабаха» в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов. Команды сыграют на стадионе «Максимир». Шведский судья Гленн Нюберг даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
20 авг, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Карабах

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Карабах» 20 августа 2024 года

Аналитики назвали хозяев фаворитами. Победу «Динамо» можно взять с коэффициентом 1.80, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.85 (26%), успех сине-белых — за 4.20 (24%).

Верите, что «Карабах» не уступит на стадионе «Максимир»? Опция X2 ждет вас за 2.12.

На квалификацию клуба из Загреба в финальный раунд ЛЧ специалисты дали котировку 1.70. Проход команды Гурбана Гурбанова предложили за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.05. Рынок «обе забьют» идет за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1 за 7.50.

«Динамо» Загреб — «Карабах»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 20 августа 2024 года

В прошлом сезоне синие стали чемпионами Хорватии в седьмой раз подряд и рекордсменами страны по числу титулов — их у «Динамо» теперь 25. Также парни Сергея Якировича завоевали Кубок Хорватии: это первый золотой дубль клуба из Загреба за три года и 13-й в истории.

В лигочемпионской квалификации синие стартуют сразу с раунда плей-офф. Они участвовали в групповом этапе главного евротурнира восемь раз. В последний раз это было в сезоне-2022/23: «Динамо» заняло последнее место в квартете с «Челси», «Миланом» и «Зальцбургом». Клуб из Загреба стартовал с победы в Лондоне (1:0), но в пяти следующих турах набрал всего одно очко — в игре с «Ред Буллом» на «Максимире» (1:1).

В прошлом сезоне коллектив Сергея Якировича выступал в групповой стадии Лиги конференций — опередил «Астану» и «Балкани», но финишировал вторым вслед за «Викторией» Пльзень. В стыковых матчах синие прошли «Бетис» (1:0, 1:1), а в 1/8 финала вылетели в противостоянии с ПАОК (2:0, 1:5).

ФК «Динамо» Загреб.
Фото Getty Images

«Карабах» в прошлом сезоне тоже сделал золотой дубль — вместе с третьим чемпионским титулом подряд взял еще и Кубок Азербайджана. Клубу из Агдама принадлежит национальный рекорд по количеству побед в обоих турнирах — 11 и восемь соответственно.

В нынешней лигочемпионской квалификации команда Гурбана Гурбанова действует результативно — в четырех играх забила 15 мячей. И если с «Линкольном» из Гибралтара сине-белые разобрались максимально уверенно (2:0, 5:0), то в противостоянии с «Лудогорцем» пришлось попотеть.

«Скакуны» уступили чемпиону Болгарии на своем поле (1:2), после чего устроили настоящий триллер в Разграде. Азербайджанский клуб открыл счет на седьмой минуте, на 13-й и 23-й получил в свои ворота дубль от форварда хозяев Квадво Дуа, но ушел на перерыв лидером: помогли гол и ассист Яссина Бензия на первой и пятой компенсированных к первому тайму минутах. Во втором тайме голов не было — матч перешел в дополнительное время, где гости вонзили «Лудогорцу» четыре безответных мяча и прошмыгнули в плей-офф.

ФК «Карабах».
Фото Официальный сайт ФК «Карабах»

Первый и единственный раз «Карабах» попадал в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 — занял последнее место в квартете с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». В минувшей еврокубковой кампании сине-белые тоже стартовали в квалификации главного клубного турнира Европы, но вылетели во втором раунде от польского «Ракува» (2:3, 1:1) и продолжили путь в Лиге Европы. Там команда Гурбана Гурбанова выбила шведский ХИК (2:1, 2:1), словенскую «Олимпию» (2:0, 1:1) и попала в группу к «Байеру», «Мольде» и «Хэкену». «Скакуны» обошли норвежцев со шведами и финишировали позади леверкузенцев.

В стыках «Карабах» сенсационно прошел «Брагу» (4:2, 2:3) и в 1/8 финала снова встретился с «Байером». Чемпионы Азербайджана героически бились с командой Хаби Алонсо и дважды были максимально близки к тому, чтобы прервать беспроигрышную серию «фармацевтов». Но в обоих матчах палачом сине-белых выступил Патрик Шик: в Баку он сравнял счет на второй компенсированной минуте (2:2), в Леверкузене сделал то же самой на третьей компенсированной, а на седьмой принес немецкому клубу победу (3:2).

Патрик Шик и Андрей Лунев («Байер» — «Карабах»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Загреб — «Карабах»

Хорватскому клубу не помогут Садех Мохаррами и Мауро Перкович — оба находятся в лазарете. У «скакунов» потерь нет.

«Динамо» Загреб — «Карабах»: статистика личных встреч

Команды встретятся друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Карабах»

«Скакуны» уже приучили к тому, что в нынешней лигочемпионской квалификации поединки с их участием получаются очень результативными. В четырех предыдущих встречах команда Гурбана Гурбанова забила 15 мячей. Коллектив Сергея Якировича тоже начал сезон ярко: в первом туре чемпионата Хорватии разгромил «Истру» (5:0), а во втором — «Шибеник» (3:0). Игра на «Максимире» точно не будет скучной.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
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Краснодар – Пари НН
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