Алонсо остался в «Байере» и сохранил всех лидеров. Клуб начнет сезон против прошлогодней выскочки

«Штутгарт» в прошлом сезоне удивил попаданием в тройку бундеслиги.

17 августа матчем за Суперкубок стартует футбольный сезон в Германии. Обладатель золотого дубля «Байер» встретится с серебряным призером чемпионата «Штутгартом». Игра пройдет на «БайАрене» в Леверкузене и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Германии «Байер» — «Штутгарт» 17 августа 2024 года

Букмекеры полагают, что у хозяев больше шансов на трофей: победа подопечных Хаби Алонсо в основное время предложена с котировкой 1.82, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш «швабов» дан за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть ниже — 4.10 (23%).

Итоговая победа «Байера» идет за 1.50, «Штутгарта» — за 2.60.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата поединка отражают превосходство леверкузенцев:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 8.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.47.

Условие «обе забьют» предложено за 1.57, обратный вариант дан за 2.43.

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз и анализ матча Суперкубка Германии 17 августа 2024 года

Команда Хаби Алонсо — одна из главных сенсаций последнего футбольного сезона. «Байер» потерпел всего одно поражение (в финале Лиги Европы от «Аталанты») и оформил домашний золотой дубль, впервые в истории выиграв бундеслигу и во второй раз — Кубок Германии. До этого «аспириновые» участвовали лишь в одном Суперкубке — в 1993-м, когда турнир носил характер спонсорского матча от Panasonic. Тогда в серии пенальти уступили «Вердеру» после ничьей 2:2 в основное время.

Несмотря на огромный прогресс «Байера» в прошлом сезоне и возможную распродажу, в команде остались главный тренер и самые ценные футболисты, что встречается достаточно редко. Больше всего разговоров об уходе велось вокруг центрального защитника Джонатана Та, которого хантила «Бавария». По итогу переговоры заглохли. Сами «фармацевты» этим летом неплохо усилились. В защитную линию взяли 19-летнего Жанюэля Белосяна из «Ренна», а полузащиту и атаку укрепили более опытными Алиешем Гарсией из «Жироны» и Мартеном Терье — тоже из «Ренна».

«Штутгарт» удивил не меньше «Байера». Команда, которая в сезоне-2022/23 чуть не вылетела (16-е место), в прошлом долгое время боролась за чемпионство и по итогу финишировала второй. В отличие от леверкузенцев, лидеров «швабов» забрали в топ-клубы: в дортмундскую «Боруссию» уехали Вальдемар Антон и Серу Гирасси, в «Баварию» — Хироки Ито. Однако команда и сама неплохо усилилась — выкупила Дениза Ундава и ему в пару взяла Эрмедина Демировича, а в сумме потратила на трансферы 64 миллиона евро. Клуб никогда в истории столько не вкладывал в покупки.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Байер» — «Штутгарт»

У «швабов» травмирован запасной нападающий Лука Пфайффер. Больше потерь нет ни у одной из команд.

«Байер» — «Штутгарт»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне в чемпионате команды дважды сыграли вничью. А вот в четвертьфинале Кубка сильнее оказался «Байер» (3:2). Всего клубы встречались 90 раз: солидное преимущество на стороне «фармацевтов» — 44 победы при 23 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Штутгарт»

Суперкубок официально проводился 24 раза. В 15 из этих матчей было забито минимум три гола, в том числе в четырех последних. «Байер» и «Штутгарт» вполне могут продлить этот тренд. Во всех трех их встречах в прошлом сезоне зашел рынок «обе забьют», в двух команды отличились на двоих минимум четырежды. В шести из их предыдущих 10 очных игр во всех турнирах происходил обмен забитыми мячами и пробивался ТБ 2.5.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.72.