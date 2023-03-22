Италия — Англия: шахматная партия Манчини и Саутгейта приведет к классическому итогу
23 марта в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится главный матч первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Друг против друга выйдут сборные Италии и Англии. Игра начнется в 22.45 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Италия — Англия 23 марта 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Англии чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 3.17 (29%), успех Италии — за 2.95 (33%).
«Скуадра адзурра» не проиграла «Трем львам» в четырех последних официальных матчах. Вариант 1Х идет за 1.50.
Пять последних встреч (в том числе товарищеские) между этими командами не были слишком яркими — максимум в них забивалось два мяча. ТБ 2.5 оценен 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60.
Если верите, что соперники обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 2.00. Противоположный исход доступен за 1.82.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.50.
Италия — Англия: прогноз и анализ матча квалификации Евро 23 марта 2023 года
Кажется, за последние годы противостояние Италии и Англии на международной арене стало обыденностью. Летом 2021-го эти сборные разыграли золото чемпионата Европы (для отсутствовавших — «Скуадра адзурра» победа по пенальти), а в 2022-м дважды встретились в рамках Лиги наций и провели два серых матча — 0:0 и 1:0 снова в пользу итальянцев.
Действующих чемпионов Европы впору назвать самым неприятным соперником для англичан — в XXI веке родоначальники футбола потерпели шесть поражений в 10 матчах при трех ничьих и одной победе. Причем неудачи получились максимально болезненными: в четвертьфинале Евро-2012, в группе ЧМ-2014 (обе не вышли в плей-офф) и финале Евро-2020. Поэтому за прошедшие годы у «Трех львов» должно накопиться достаточно злости, чтобы подумать о возмездии. И кажется, что сейчас лучший шанс для этого.
Англия в последние годы, если не брать ужасный результат в Лиге наций, показывает очень симпатичный футбол. Новое поколение юрких и техничных игроков вроде Рэшфорда и Сака позволяет фанатам рассчитывать на серьезные достижения в самом ближайшем будущем. На том же прошедшем ЧМ-2022 судьбу «Трех львов» решили мелочи — команда Саутгейта была не хуже Франции (1:2).
К слову, это был последний на данный момент матч для родоначальников перед встречей с Италией. В то же время отсутствовавшие в Катаре ребята Манчини бегали товарняки с Албанией (3:1) и Австрией (0:2). При этом поражение от последних не должно вызывать удивление — бывший тренер «Зенита» экспериментировал с сочетаниями и тактикой. Против Англии мистер Манчини обязательно вернется к классической схеме, которая приносила ему успех в последних играх с «Тремя львами», а именно к 4-3-3.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Италия — Англия
Есть ощущение, что Манчини и Саутгейт, имея на руках классных игроков, снова сядут на доску и проведут очередную вялую шахматную партию. Отборочный турнир только начинается и не обязывает команды рисковать, а значит, тренеры будут осторожно, словно в первый раз, изучать друг друга.
Италия сыграет на звенящей арене Марадоны и с вернувшимся в состав Кьезой — очень важной единицей в механизме Манчини. С другой стороны, у Англии интереснее и ярче состав, но в нем не будет Рэшфорда — лучший игрок страны второй половины сезона получил небольшое повреждение в матче Кубка страны против «Фулхэма».
Примерно равные условия при пониженной мотивации (первый тур все-таки) дают однозначный и честный ответ — в этой игре не должно быть и не будет победителя. К слову, четыре из пяти предыдущих встреч между командами как раз завершились «миром».
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4