Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

22 марта, 23:45

Италия — Англия: шахматная партия Манчини и Саутгейта приведет к классическому итогу

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Италия — Англия 23 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
Ждать феерии не стоит.

23 марта в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится главный матч первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Друг против друга выйдут сборные Италии и Англии. Игра начнется в 22.45 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. ()
Италия
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Италия — Англия 23 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Англии чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 3.17 (29%), успех Италии — за 2.95 (33%).

«Скуадра адзурра» не проиграла «Трем львам» в четырех последних официальных матчах. Вариант 1Х идет за 1.50.

Пять последних встреч (в том числе товарищеские) между этими командами не были слишком яркими — максимум в них забивалось два мяча. ТБ 2.5 оценен 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60.

Валерий Карпин. Мистические травмы Миранчука и Головина, Дзюба снова вне заявки. Почему сборную России ждет крах в Тегеране?

Если верите, что соперники обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 2.00. Противоположный исход доступен за 1.82.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.50.

Италия — Англия: прогноз и анализ матча квалификации Евро 23 марта 2023 года

Кажется, за последние годы противостояние Италии и Англии на международной арене стало обыденностью. Летом 2021-го эти сборные разыграли золото чемпионата Европы (для отсутствовавших — «Скуадра адзурра» победа по пенальти), а в 2022-м дважды встретились в рамках Лиги наций и провели два серых матча — 0:0 и 1:0 снова в пользу итальянцев.

Действующих чемпионов Европы впору назвать самым неприятным соперником для англичан — в XXI веке родоначальники футбола потерпели шесть поражений в 10 матчах при трех ничьих и одной победе. Причем неудачи получились максимально болезненными: в четвертьфинале Евро-2012, в группе ЧМ-2014 (обе не вышли в плей-офф) и финале Евро-2020. Поэтому за прошедшие годы у «Трех львов» должно накопиться достаточно злости, чтобы подумать о возмездии. И кажется, что сейчас лучший шанс для этого.

Ян&nbsp;Облак. Казахстан — Словения: «ястребы» распустили когти и готовы напугать Облака

Англия в последние годы, если не брать ужасный результат в Лиге наций, показывает очень симпатичный футбол. Новое поколение юрких и техничных игроков вроде Рэшфорда и Сака позволяет фанатам рассчитывать на серьезные достижения в самом ближайшем будущем. На том же прошедшем ЧМ-2022 судьбу «Трех львов» решили мелочи — команда Саутгейта была не хуже Франции (1:2).

К слову, это был последний на данный момент матч для родоначальников перед встречей с Италией. В то же время отсутствовавшие в Катаре ребята Манчини бегали товарняки с Албанией (3:1) и Австрией (0:2). При этом поражение от последних не должно вызывать удивление — бывший тренер «Зенита» экспериментировал с сочетаниями и тактикой. Против Англии мистер Манчини обязательно вернется к классической схеме, которая приносила ему успех в последних играх с «Тремя львами», а именно к 4-3-3.

Харри Кейн. «Манчини продлит беспроигрышную серию против англичан». Прогноз Карена Адамяна на главный матч первого тура квалификации Евро

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Италия — Англия

Есть ощущение, что Манчини и Саутгейт, имея на руках классных игроков, снова сядут на доску и проведут очередную вялую шахматную партию. Отборочный турнир только начинается и не обязывает команды рисковать, а значит, тренеры будут осторожно, словно в первый раз, изучать друг друга.

Италия сыграет на звенящей арене Марадоны и с вернувшимся в состав Кьезой — очень важной единицей в механизме Манчини. С другой стороны, у Англии интереснее и ярче состав, но в нем не будет Рэшфорда — лучший игрок страны второй половины сезона получил небольшое повреждение в матче Кубка страны против «Фулхэма».

Примерно равные условия при пониженной мотивации (первый тур все-таки) дают однозначный и честный ответ — в этой игре не должно быть и не будет победителя. К слову, четыре из пяти предыдущих встреч между командами как раз завершились «миром».

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.17.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
1
0
Читайте также
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мистические травмы Миранчука и Головина, Дзюба снова вне заявки. Почему сборную России ждет крах в Тегеране?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости