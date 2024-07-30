30 июля «Локомотив» примет «Ростов» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра на «РЖД Арене» стартует в 18.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.

По мнению букмекеров, у железнодорожников больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 3.35 (30%). Ничья доступна за 3.65 (27%).

Победа «Локо» с форой (0) идет за 1.60. Эта же опция на желто-синих ждет вас за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Рынок «обе забьют» дали за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

В первой игре чемпионата «Акрон» поразил ворота красно-зеленых дважды, «Динамо» во втором туре сделало это три раза. Индивидуальный тотал «Ростова» больше одного гола представлен за 1.77.

Последняя очная встреча соперников на «РЖД Арене» завершилась в пользу команды Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0). На то, что москвичи снова не пропустят, можно поставить за 3.10.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или победу железнодорожников: