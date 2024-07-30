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«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Пиняев («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

30 июля «Локомотив» примет «Ростов» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра на «РЖД Арене» стартует в 18.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.

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30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

По мнению букмекеров, у железнодорожников больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 3.35 (30%). Ничья доступна за 3.65 (27%).

Победа «Локо» с форой (0) идет за 1.60. Эта же опция на желто-синих ждет вас за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Рынок «обе забьют» дали за 1.72, обратный вариант — за 2.15.

В первой игре чемпионата «Акрон» поразил ворота красно-зеленых дважды, «Динамо» во втором туре сделало это три раза. Индивидуальный тотал «Ростова» больше одного гола представлен за 1.77.

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Последняя очная встреча соперников на «РЖД Арене» завершилась в пользу команды Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0). На то, что москвичи снова не пропустят, можно поставить за 3.10.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или победу железнодорожников:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 — за 8.50;
  • 2:1 — за 9.00;
  • 0:0 — за 10.00;
  • 2:0 — за 11.00.
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
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