«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
30 июля «Локомотив» примет «Ростов» в первом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра на «РЖД Арене» стартует в 18.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» — в 18.00 мск.
По мнению букмекеров, у железнодорожников больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 3.35 (30%). Ничья доступна за 3.65 (27%).
Победа «Локо» с форой (0) идет за 1.60. Эта же опция на желто-синих ждет вас за 2.40.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.98. Рынок «обе забьют» дали за 1.72, обратный вариант — за 2.15.
В первой игре чемпионата «Акрон» поразил ворота красно-зеленых дважды, «Динамо» во втором туре сделало это три раза. Индивидуальный тотал «Ростова» больше одного гола представлен за 1.77.
Последняя очная встреча соперников на «РЖД Арене» завершилась в пользу команды Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0). На то, что москвичи снова не пропустят, можно поставить за 3.10.
Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или победу железнодорожников:
- 1:1 — за 7.00;
- 1:0 — за 8.50;
- 2:1 — за 9.00;
- 0:0 — за 10.00;
- 2:0 — за 11.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0