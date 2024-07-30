Лайвы SODA LUV и «Сироткин», премьера арт-объектов от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова — что готовит GRAND FINALE на FONBASE

Прощальный уик-энд в поп-ап-пространстве стартует событием, объединившим музыку, искусство и спорт.

Центр спорта и культуры FONBASE в Лужниках завершает работу. 2 августа, в пятницу, на базе пройдет GRAND FINALE — первое событие заключительных выходных. В центре внимания: лайв-выступления актуальных артистов, а также презентация социального арт-проекта.

Большие красные контейнеры, из которых построена база, станут основой для работ уличных художников. Сюжеты арт-объектов держатся в секрете, но известно, что они посвящены героям, изменившим российский спорт. Авторы: участник объединения A.D.E.D. Cozek, стрит-арт-экспериментатор Sasha RTS, а также Артем Стефанов, знаменитый созданием масштабных муралов.

После закрытия FONBASE арт-объекты будут приносить пользу региональным спортивным площадкам. Из них сделают инвентарные комнаты и раздевалки. Проект станет частью благотворительной программы «ДоброFON», которая помогает воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.

В завершении вечера состоятся громкие лайвы. Хедлайнеры — герои новой гитарной лирики: инди-группа «Сироткин» и рэп-артист SODA LUV, который теперь экспериментирует с рок-звучанием. Музыканты выпустили совместную песню «В первый раз», и есть шанс, что они исполнят ее на сцене базы. Открывающий концерт даст самобытный хип-хоп-артист Acid Racer, который вместе с живым составом придаст своим песнями фанковое и джазовое звучание.

FONBASE завершит работу 4 августа. Кроме GRAND FINALE в последние дни работы на базе пройдет масштабный турнир по футболу. База находится на территории Лужников, точный адрес: улица Лужники, 24, строение 9, ориентир — футбольная площадка 12-13. Вход на все события базы свободный, по регистрации.