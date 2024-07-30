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30 июля, 23:40

Лайвы SODA LUV и «Сироткин», премьера арт-объектов от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова — что готовит GRAND FINALE на FONBASE

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Прощальный уик-энд в поп-ап-пространстве стартует событием, объединившим музыку, искусство и спорт.

Центр спорта и культуры FONBASE в Лужниках завершает работу. 2 августа, в пятницу, на базе пройдет GRAND FINALE — первое событие заключительных выходных. В центре внимания: лайв-выступления актуальных артистов, а также презентация социального арт-проекта.

Большие красные контейнеры, из которых построена база, станут основой для работ уличных художников. Сюжеты арт-объектов держатся в секрете, но известно, что они посвящены героям, изменившим российский спорт. Авторы: участник объединения A.D.E.D. Cozek, стрит-арт-экспериментатор Sasha RTS, а также Артем Стефанов, знаменитый созданием масштабных муралов.

После закрытия FONBASE арт-объекты будут приносить пользу региональным спортивным площадкам. Из них сделают инвентарные комнаты и раздевалки. Проект станет частью благотворительной программы «ДоброFON», которая помогает воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.

В завершении вечера состоятся громкие лайвы. Хедлайнеры — герои новой гитарной лирики: инди-группа «Сироткин» и рэп-артист SODA LUV, который теперь экспериментирует с рок-звучанием. Музыканты выпустили совместную песню «В первый раз», и есть шанс, что они исполнят ее на сцене базы. Открывающий концерт даст самобытный хип-хоп-артист Acid Racer, который вместе с живым составом придаст своим песнями фанковое и джазовое звучание.

FONBASE завершит работу 4 августа. Кроме GRAND FINALE в последние дни работы на базе пройдет масштабный турнир по футболу. База находится на территории Лужников, точный адрес: улица Лужники, 24, строение 9, ориентир — футбольная площадка 12-13. Вход на все события базы свободный, по регистрации.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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«Локомотив» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Максим Глушенков

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И К Ж
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