Лайвы SODA LUV и «Сироткин», премьера арт-объектов от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова — что готовит GRAND FINALE на FONBASE
Прощальный уик-энд в поп-ап-пространстве стартует событием, объединившим музыку, искусство и спорт.
Центр спорта и культуры FONBASE в Лужниках завершает работу. 2 августа, в пятницу, на базе пройдет GRAND FINALE — первое событие заключительных выходных. В центре внимания: лайв-выступления актуальных артистов, а также презентация социального арт-проекта.
Большие красные контейнеры, из которых построена база, станут основой для работ уличных художников. Сюжеты арт-объектов держатся в секрете, но известно, что они посвящены героям, изменившим российский спорт. Авторы: участник объединения A.D.E.D. Cozek, стрит-арт-экспериментатор Sasha RTS, а также Артем Стефанов, знаменитый созданием масштабных муралов.
После закрытия FONBASE арт-объекты будут приносить пользу региональным спортивным площадкам. Из них сделают инвентарные комнаты и раздевалки. Проект станет частью благотворительной программы «ДоброFON», которая помогает воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.
В завершении вечера состоятся громкие лайвы. Хедлайнеры — герои новой гитарной лирики: инди-группа «Сироткин» и рэп-артист SODA LUV, который теперь экспериментирует с рок-звучанием. Музыканты выпустили совместную песню «В первый раз», и есть шанс, что они исполнят ее на сцене базы. Открывающий концерт даст самобытный хип-хоп-артист Acid Racer, который вместе с живым составом придаст своим песнями фанковое и джазовое звучание.
FONBASE завершит работу 4 августа. Кроме GRAND FINALE в последние дни работы на базе пройдет масштабный турнир по футболу. База находится на территории Лужников, точный адрес: улица Лужники, 24, строение 9, ориентир — футбольная площадка 12-13. Вход на все события базы свободный, по регистрации.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0