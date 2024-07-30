«Спартак» — «Динамо» Москва: Адамян верит в красно-белых

31 июля московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в первом туре группового этапа FONBET Кубка России-2024/25. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Спартак»

Старт нового сезона у красно-белых вышел максимально противоречивым. Сначала они без вариантов проиграли в гостях «Оренбургу» (0:2), а затем по всем статьям на выезде оказались сильнее «Химок» (3:1). Видно, что Деян Станкович еще находится в поиске правильных сочетаний. Тем более пополнение состава происходит уже после начала нового розыгрыша РПЛ, а не во время предсезонной подготовки. Например, против «Оренбурга» не играли ни Эсекьель Барко, ни Виллиан Жозе. Зато оба появились на поле во встрече с «Химками».

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По-прежнему травмирован центральный защитник Алексис Дуарте, поэтому его в основном составе подменяет Никита Чернов. Все идет к тому, что, в отличие от периода работы в «Спартаке» Владимира Слишковича, при сербском специалисте уклон будет делаться на игру в атаке. Химчанам в минувшее воскресенье москвичи забили ударом со штрафного, в результате контратаки, а также с углового.

В какой форме «Динамо» Москва

Сенсационно лишившись чемпионского титула в последнем туре прошлого сезона, динамовцы уверенно начали новый розыгрыш РПЛ. Марцел Личка не дал подопечным возможности долго расстраиваться, максимально зарядив уверенностью. Работа главного тренера привела к двум подряд домашним победам со счетом 3:1 — над «Факелом» и «Локомотивом». На авансцену вышел атакующий полузащитник Бителло, отметившийся уже четырьмя результативными передачами. В обоих матчах отличился полузащитник Муми Нгамале, от нескольких пропущенных мячей команду спас новобранец — вратарь Андрей Лунев. Пока молчит второй бомбардир предыдущего розыгрыша РПЛ Константин Тюкавин, но в двух турах у него уже девять ударов по воротам. В обороне «Динамо» не безгрешно, чем могут воспользоваться креативные игроки «Спартака».

«Спартак» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды провели между собой пять матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, четыре из них остались за «Спартаком» (4:1, 1:0, 2:1, 2:0), «Динамо» оказалось сильнее только в одной встрече (3:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 31 июля

«Даже Олимпийским играм не под силу затмить старт нового розыгрыша FONBET Кубка России, когда там с ходу такая мощная вывеска. «Спартак» и «Динамо» просто не умеют играть скучно друг с другом. Отсутствие попавшего в опалу Соболева не должно помешать результативному исходу. Тем более красно-белые обзавелись новой звездой в лице Барко, способного выдать очередной мастер-класс за несколько дней.

В пяти последних очных встречах на «Лукойл Арене» спартаковцы ни разу не проиграли, а в четырех случаях было забито больше двух мячей. На это и предлагаю поставить», — посоветовал Адамян.

В букмекерской компании FONBET на условие «Спартак» не проиграет и общий тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.45.

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