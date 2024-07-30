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«Спартак» — «Динамо» Москва: Адамян верит в красно-белых

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Бителло.
Фото Getty Images

31 июля московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в первом туре группового этапа FONBET Кубка России-2024/25. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

В какой форме «Спартак»

Старт нового сезона у красно-белых вышел максимально противоречивым. Сначала они без вариантов проиграли в гостях «Оренбургу» (0:2), а затем по всем статьям на выезде оказались сильнее «Химок» (3:1). Видно, что Деян Станкович еще находится в поиске правильных сочетаний. Тем более пополнение состава происходит уже после начала нового розыгрыша РПЛ, а не во время предсезонной подготовки. Например, против «Оренбурга» не играли ни Эсекьель Барко, ни Виллиан Жозе. Зато оба появились на поле во встрече с «Химками».

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По-прежнему травмирован центральный защитник Алексис Дуарте, поэтому его в основном составе подменяет Никита Чернов. Все идет к тому, что, в отличие от периода работы в «Спартаке» Владимира Слишковича, при сербском специалисте уклон будет делаться на игру в атаке. Химчанам в минувшее воскресенье москвичи забили ударом со штрафного, в результате контратаки, а также с углового.

 
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В какой форме «Динамо» Москва

Сенсационно лишившись чемпионского титула в последнем туре прошлого сезона, динамовцы уверенно начали новый розыгрыш РПЛ. Марцел Личка не дал подопечным возможности долго расстраиваться, максимально зарядив уверенностью. Работа главного тренера привела к двум подряд домашним победам со счетом 3:1 — над «Факелом» и «Локомотивом». На авансцену вышел атакующий полузащитник Бителло, отметившийся уже четырьмя результативными передачами. В обоих матчах отличился полузащитник Муми Нгамале, от нескольких пропущенных мячей команду спас новобранец — вратарь Андрей Лунев. Пока молчит второй бомбардир предыдущего розыгрыша РПЛ Константин Тюкавин, но в двух турах у него уже девять ударов по воротам. В обороне «Динамо» не безгрешно, чем могут воспользоваться креативные игроки «Спартака».

«Спартак» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды провели между собой пять матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, четыре из них остались за «Спартаком» (4:1, 1:0, 2:1, 2:0), «Динамо» оказалось сильнее только в одной встрече (3:0).

 
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Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 31 июля

«Даже Олимпийским играм не под силу затмить старт нового розыгрыша FONBET Кубка России, когда там с ходу такая мощная вывеска. «Спартак» и «Динамо» просто не умеют играть скучно друг с другом. Отсутствие попавшего в опалу Соболева не должно помешать результативному исходу. Тем более красно-белые обзавелись новой звездой в лице Барко, способного выдать очередной мастер-класс за несколько дней.

В пяти последних очных встречах на «Лукойл Арене» спартаковцы ни разу не проиграли, а в четырех случаях было забито больше двух мячей. На это и предлагаю поставить», — посоветовал Адамян.

В букмекерской компании FONBET на условие «Спартак» не проиграет и общий тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.45.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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