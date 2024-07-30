«Спартак» — «Динамо» Москва: Адамян верит в красно-белых
31 июля московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в первом туре группового этапа FONBET Кубка России-2024/25. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Спартак»
Старт нового сезона у красно-белых вышел максимально противоречивым. Сначала они без вариантов проиграли в гостях «Оренбургу» (0:2), а затем по всем статьям на выезде оказались сильнее «Химок» (3:1). Видно, что Деян Станкович еще находится в поиске правильных сочетаний. Тем более пополнение состава происходит уже после начала нового розыгрыша РПЛ, а не во время предсезонной подготовки. Например, против «Оренбурга» не играли ни Эсекьель Барко, ни Виллиан Жозе. Зато оба появились на поле во встрече с «Химками».
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По-прежнему травмирован центральный защитник Алексис Дуарте, поэтому его в основном составе подменяет Никита Чернов. Все идет к тому, что, в отличие от периода работы в «Спартаке» Владимира Слишковича, при сербском специалисте уклон будет делаться на игру в атаке. Химчанам в минувшее воскресенье москвичи забили ударом со штрафного, в результате контратаки, а также с углового.
В какой форме «Динамо» Москва
Сенсационно лишившись чемпионского титула в последнем туре прошлого сезона, динамовцы уверенно начали новый розыгрыш РПЛ. Марцел Личка не дал подопечным возможности долго расстраиваться, максимально зарядив уверенностью. Работа главного тренера привела к двум подряд домашним победам со счетом 3:1 — над «Факелом» и «Локомотивом». На авансцену вышел атакующий полузащитник Бителло, отметившийся уже четырьмя результативными передачами. В обоих матчах отличился полузащитник Муми Нгамале, от нескольких пропущенных мячей команду спас новобранец — вратарь Андрей Лунев. Пока молчит второй бомбардир предыдущего розыгрыша РПЛ Константин Тюкавин, но в двух турах у него уже девять ударов по воротам. В обороне «Динамо» не безгрешно, чем могут воспользоваться креативные игроки «Спартака».
«Спартак» — «Динамо» Москва: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды провели между собой пять матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, четыре из них остались за «Спартаком» (4:1, 1:0, 2:1, 2:0), «Динамо» оказалось сильнее только в одной встрече (3:0).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 31 июля
«Даже Олимпийским играм не под силу затмить старт нового розыгрыша FONBET Кубка России, когда там с ходу такая мощная вывеска. «Спартак» и «Динамо» просто не умеют играть скучно друг с другом. Отсутствие попавшего в опалу Соболева не должно помешать результативному исходу. Тем более красно-белые обзавелись новой звездой в лице Барко, способного выдать очередной мастер-класс за несколько дней.
В пяти последних очных встречах на «Лукойл Арене» спартаковцы ни разу не проиграли, а в четырех случаях было забито больше двух мячей. На это и предлагаю поставить», — посоветовал Адамян.
В букмекерской компании FONBET на условие «Спартак» не проиграет и общий тотал больше 2.5 мяча» можно поставить за 2.45.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0