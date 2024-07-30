30 июля 2DROTS и «Строгино» встретятся в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.00 мск. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут его в прямом эфире с 15.55 мск.

Эксперты отдали предпочтение хозяевам: победу «самураев» в основное время оценили в 1.90, это около 47% вероятности. На успех «Строгино» предложили коэффициент 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).

Вариант «обе забьют» доступен за 1.59, обратный рынок — за 2.21. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.17.

Специалисты практически уверены в квалификации 2DROTS в следующий раунд и дали на это событие 1.50. Проход команды Сергея Загидуллина представлен с котировкой 2.50.

Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Строгино»

В прошлом сезоне «самураи» уверенно прошли три раунда Кубка России: сняли с пробега «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0). Но в 1/32 финала клуб медиалиги не устоял против «Химок» (0:2). Все игры получились упорными: «верх» по голам 2DROTS пробили всего однажды. Чего-то похожего стоит ждать и на этот раз, ведь «Строгино» в последний месяц тоже не блещет результативностью: в выходные команда Сергея Загидуллина с минимальным счетом (1:0) победила «Квант» во второй лиге, а до этого выдала «низовые» перформансы в трех турах подряд.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.17.