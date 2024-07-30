2DROTS — «Строгино»: в прошлом сезоне медийный клуб дошел до четвертого раунда Кубка России
30 июля 2DROTS и «Строгино» встретятся в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Поединок состоится на стадионе «Москвич» и начнется в 16.00 мск. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут его в прямом эфире с 15.55 мск.
Эксперты отдали предпочтение хозяевам: победу «самураев» в основное время оценили в 1.90, это около 47% вероятности. На успех «Строгино» предложили коэффициент 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).
Вариант «обе забьют» доступен за 1.59, обратный рынок — за 2.21. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.17.
Специалисты практически уверены в квалификации 2DROTS в следующий раунд и дали на это событие 1.50. Проход команды Сергея Загидуллина представлен с котировкой 2.50.
Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Строгино»
В прошлом сезоне «самураи» уверенно прошли три раунда Кубка России: сняли с пробега «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0). Но в 1/32 финала клуб медиалиги не устоял против «Химок» (0:2). Все игры получились упорными: «верх» по голам 2DROTS пробили всего однажды. Чего-то похожего стоит ждать и на этот раз, ведь «Строгино» в последний месяц тоже не блещет результативностью: в выходные команда Сергея Загидуллина с минимальным счетом (1:0) победила «Квант» во второй лиге, а до этого выдала «низовые» перформансы в трех турах подряд.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.17.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0