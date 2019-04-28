"Зенит" сделал важный шаг к титулу. И уже в Лиге чемпионов. Фото ФК "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 28 апреля.

ЗЕНИТ. Уже в Лиге чемпионов

Лидер чемпионата России уверенно начал домашнюю игру с "Крыльями Советов", автору дубля Сердару Азмуну (в его активе теперь 12 голов, иранец догнал Федора Чалова) не помешала травма на разминке. Но самарцы после двух голов Дениса Ткачука перед перерывом создали зенитовцам неприятности. Победа гарантировала питерцам как минимум место в тройке и участие в Лиге чемпионов. И уже в следующем, 27-м туре команда Сергея Семака может оформить победу в РПЛ.

ЛОКОМОТИВ. Фарфан продолжает тащить команду Семина

Чемпион и вторая команда лиги "Локомотив" не без труда обыграл аутсайдера "Енисей". Победный гол в концовке игры в Москве провел Джефферсон Фарфан, до этого красноярцы забили в свои и чужие ворота.

МАТЧ. Битва за 50 миллионов евро

В воскресенье в центральном матче тура РПЛ "Краснодар" и ЦСКА фактически разыграют путевку в Лигу чемпионов. А вместе с ней – возможность заработать огромные деньги.

МЕССИ. Живой Лео и мертвый "Реал"

В субботу поздно вечером "Барселона" в домашнем матче с "Леванте" оформила досрочную победу в чемпионате. Это 26-й титул каталонцев в лиге, 10 из них завоеваны в последние 15 лет с Лионелем Месси. После финального свистка на поле "Камп Ноу" начался праздник с детьми игроков. О главных героях – здесь.

РОНАЛДУ. 600-й

Зря "Интер" троллил "Ювентус" в матче серии А за вылет из Лиги чемпионов. Лучший клуб Италии разозлился, Криштиану Роналду ответил 600-м голом в клубной карьере и добился еще одного исторического достижения.

НЕЙМАР. "Он дал мне картошку!"

Звезда "ПСЖ" Неймар вляпался в очередной скандал. На этот раз – собственноручно. Он ударил болельщика на "Стад де Франс" после провала в финале Кубка Франции.

ДОПИНГ-СКАНДАЛ. Кто виноват – тренер или врач "Авангарда"?

Что стоит за историей с претензиями РУСАДА к главному тренеру "Авангарда" Бобу Хартли, форварду Денису Зернову и врачу омского клуба Дмитрию Батушенко. Алексей Шевченко все расставляет по своим местам.

ФЕЕРИЯ. Чудо-Хлебушек

Артемий Панарин оформил дубль и принес "Коламбусу" победу над "Бостоном" во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Россиянин буквально разорвал "Брюинз" золотыми бросками. В другой игре ночи "Даллас" победил "Сен-Луис" (4:2) и сравнял счет в серии, Александр Радулов и Владимир Тарасенко ушли в тень.

СКОРОСТЬ. Бешеный австралиец испортил гонку Квяту

Даниил Квят не смог финишировать на "Гран-при Азербайджана". Он не виноват. Его торпедировал бывший напарник по команде Даниэл Риккьярдо. Задним ходом. У "Мерседеса" вновь дубль.

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