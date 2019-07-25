"Спартак" провалил еще один трансфер. Кононов никогда не получит плеймейкера?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 25 июля.

ТОЧКА. "Спартак" отказался от приобретения Перейро

Как стало известно "СЭ", после многодневных переговоров "Спартак" решил не приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро. Сделка сорвалась из-за агента игрока Пако Касаля, который делал все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс. Сложно сказать, чем он руководствовался – выбивал ли лучшие условия для себя и клиента или же одновременно подыскивал другой клуб.

ЭКСПЕРТНЫЙ РАЗБОР. Ходырев и "Спартак": Зачем судьи идут на работу в клубы

Со вторника к работе в "Спартаке" приступил бывший арбитр премьер-лиги Михаил Ходырев. На фоне недавних скандалов в играх с участием красно-белых такое кадровое назначение не может не вызвать резонанс. Эксперт "СЭ" в области судейства Александр Бобров разбирает ситуацию, которая вызвала недоумение у футбольной общественности.

60. Федор Черенков, которого вы не знали. Ударник в школьном ансамбле, поклонник Beatles и Queen

Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения легенды "Спартака" и всего отечественного футбола Федора Черенкова. Как уже сообщал "СЭ", к юбилею в издательстве "Молодая гвардия" вышла в свет книга нашего обозревателя Игоря Рабинера и его коллеги Владимира Галедина "Федор Черенков", опубликованная в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей". В процессе ее подготовки авторы общались со многими людьми, близкими к Федору в разные периоды его жизни – родными и близкими, партнерами по "Спартаку", двумя Сергеями, Родионовым и Шавло, одноклассником, однокурсником по Горному институту, однокашником по спартаковской школе. Разговор, который сейчас перед вами, не является в чистом виде отрывком из книги, в разных ее частях приведены его отдельные фрагменты. В полном виде он публикуется впервые. Первая жена, брат, дочь – о футболисте, которого любили миллионы.

ПОЖАР. "Пришел языком трепать?" Огненный лайв Симонова и Егорова про Григоряна и судейство "Спартака"

Обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Дмитрий Симонов в режиме live обсудили все самые острые темы в российском футболе: – выступление тренера Григоряна на "Матч ТВ" и гневная реакция части журналистского сообщества на материал Симонова с упоминанием Григоряна (в нашем эфире прозвучала аудиозапись, которая многое объяснила); – спартаковский Сухина: неожиданное назначение Михаила Ходырева; – судейство матча "Ростов" – "Спартак": почему отмазывать Левникова за неудаление Бакаева – это стыдно; – конфликт ОМОНа и фанатов в Ростове: кто виноват.

АНАЛИТИКА ПО "ЗЕНИТУ". В чем Васютин сильнее Лунева

Во вторник сине-бело-голубые вернули назад своего воспитанника – 24-летнего голкипера Александра Васютина. Рассказываем о его игровых козырях в сравнении c нынешним основным вратарем Андреем Луневым.

СКАНДАЛ. "Мне жалко себя и соревнования". Ефимова осталась без главной соперницы

Несколько часов пресс-центр корейского чемпионата мира жил ожиданием. Все гадали, допустят ли до полуфинала Лилли Кинг, которая в утренних заплывах на первом повороте коснулась бортика не двумя руками, как положено, а одной. Международная федерация плавания (FINA) вплоть до вечерней программы тянула с вынесением решения, из-за чего многие считали, что американцы продавят единственно выигрышный для них вердикт. Но нет, перед началом вечерних финалов всем на почту упали официальные письма: апелляция США отклонена, Кинг дисквалифицирована с дистанции 200 м и в полуфинале не выступит. Юлия Ефимова теперь фаворит.

4К. "Идет серьезная подготовка с привлечением спецсредств". Что ждет болельщиков "Спартака" в Саранске

4 тысячи фанатов красно-белых в столице Мордовии и 30 тысяч на стадионе – вызов для города, клуба и полиции. Но ответственные люди считают, что все будет ровно. Наши корреспонденты внимательно следят за ситуацией.

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